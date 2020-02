February 26, 2020 09:00 ET

1,316 conductores fueron honrados este año; el Círculo de Honor ahora incluye 10,411

Tom Camp de Michigan sigue siendo el líder con 57 años sin un accidente

Casi 800 conductores llevan 35 años o más sin un accidente

ATLANTA, Feb. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Colectivamente, los 10,411 conductores en el Círculo de Honor de UPS han recorrido alrededor de 15 mil millones de millas sin siquiera una raspada.

Para contexto: después de 42 años de haber sido enviada al espacio la sonda Voyager 1, la nave espacial a más remota distancia de la tierra, ha viajado casi 15 mil millones de millas. Casi. La Voyager 1 está viajando a más de 38 mil millas por hora; pasó Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno hace años y ha estado en el espacio interestelar por siete años y medio.

Quince mil millones de millas son suficientes para tres viajes redondos hasta Neptuno, el planeta más lejano en nuestro sistema solar, o más de 200 viajes redondos hasta Marte. Son suficientes para darle vuelta a nuestro planeta casi 600,000 veces.

A cualquier otro conductor le tomaría más de un millón de años para conducir todas esas millas, y en ese tiempo, él o ella tendrían más de 55,000 accidentes.

En total, estos conductores han logrado más de 280,969 años de conducción sin un accidente. Ese tiempo detrás el volante es suficiente para manejar sin paradas desde Miami hasta San Diego más de 65 millones de veces. Y lo han logrado mientras entregan el tres por ciento del PIB mundial – igual a 20 millones de paquetes por día.

“Felicitaciones a los miles de conductores de UPS alrededor del mundo, incluyendo los de mi estado natal Oregón, que no sólo solamente mantienen a la economía en marcha, pero, sino que también son parte de un grupo élite con un récord increíble de conducción segura sin accidentes”, dijo Peter DeFazio (D-OR) congresista y presidente del Comité de Transportación e Infraestructura.

A nivel internacional, este año el Círculo de Honor ingresa nuevos miembros de Hong Kong, Singapur y Taiwán. Además de esos países, la lista de naciones con conductores activos en el Círculo de Honor incluye: Canadá, Francia, Alemania, México, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido.

El conductor con la mayor cantidad de años en este club sigue siendo Tom Camp de Livonia, Mich., que ya ha conducido más de medio siglo - 57 años increíbles - y ha entregado más de cinco millones de paquetes sin un accidente.

“Este grupo ha crecido cada año durante décadas”, dijo Charlene Thomas, directora de recursos humanos y vicepresidente global de recursos humanos y laborales. “Ese crecimiento prueba que nuestro entrenamiento es efectivo y el compromiso de nuestra gente por alcanzar la excelencia es tan fuerte como nunca. Felicitaciones a cada miembro del Círculo de Honor, y gracias por mantenerse seguros ustedes mismos y al público”.

De todos los 10,411 miembros del Círculo de Honor, 796 llevan 35 años o más, y 159 han conducido por más de 40 años sin un accidente. Veintitrés conductores han eclipsado la marca de 45 años y cuatro tienen 50 o más años sin un accidente.

Todos los conductores que son ingresados a este club reciben un nuevo uniforme con un parche del Círculo de Honor que tiene estampado el número de años de conducción sin accidente que han logrado. El parche va sobre el hombro izquierdo del conductor para que pueda ser visto por otros conductores en el camino.

UPS ha reconocido este triunfo para sus conductores desde 1923. El fundador de la compañía, Jim Casey, hizo el primer reconocimiento a un conductor llamado Ray McCue cuando logró cinco años sin un accidente en 1928.

A nivel mundial los 129,000 conductores de UPS están entre los más seguros en la carretera, recorriendo cerca de 3.5 mil millones de millas por año y entregando 5.5 mil millones de paquetes anualmente.

UPS invierte más de 200 millones de dólares en programas de entrenamiento para sus conductores cada ano. Antes de su primera entrega, todos los conductores son entrenados en los métodos de conducción de la compañía los cuales se basan en una plataforma de conducción defensiva. El entrenamiento continúa a lo largo de sus carreras con UPS.

El programa de entrenamiento para conductores de paquetería llamado UPS Integrad®, y el programa de entrenamiento para conductores de camión de larga distancia, llamado Driver Training School (DTS), son unos de los programas de entrenamiento para conductores más rigurosos de la industria. Hoy en día se utiliza tecnología de realidad virtual en todas las escuelas de UPS Integrad a lo largo del país. La tecnología permite que los nuevos alumnos experimenten con los métodos mientras exploran conduciendo por la ciudad.

El año pasado se abrió una nueva instalación de UPS Integrad en Columbus, Ohio, aumentando a 12 el número total de escuelas. El entrenamiento de conductor que provee la compañía por medio de estas escuelas es sólo un ejemplo de las maneras en las cuales UPS prepara a sus empleados para carreras largas con la compañía.

UPS también comparte su experticia en conducción con las comunidades que sirve a través de UPS Road Code®, un programa educativo para adolescentes disponible en los Estados Unidos y a nivel internacional. Enseñado por voluntarios de UPS y basado en los métodos de la compañía, el programa está disponible para jóvenes entre los 13 y 18 años. A la fecha, han participado más de 58,000 adolescentes. El programa se ha extendido a Canadá, China, Alemania, México, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

En los E.U. UPS Road Code se ofrece en conjunto con los Boys & Girls Clubs of America y en el exterior con diversas organizaciones para el desarrollo de la juventud. La Fundación UPS ha contribuido con 22 millones de dólares al programa desde su creación.

