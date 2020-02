OTTAWA et ANTWERP, Belgique, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a signé une entente avec Unifly, un partenaire de technologie stratégique, dans le but de déployer à l’échelle du pays un système de services numériques assurant l’exploitation et la gestion sécuritaires des drones dans l’espace aérien du Canada.



Doté d’une interface conviviale, le système se décline en applications mobile et Web qui permettront de repérer les secteurs d’espace aérien où l’on peut faire voler un drone légalement et en toute sécurité, de planifier les vols et de gérer l’exploitation, les pilotes et les parcs de drones.

Pour les pilotes de drone qualifiés, ce système entièrement numérique facilitera et accélérera le processus de demande d’autorisation de vol en espace aérien contrôlé. L’application est aussi une bonne nouvelle pour les pilotes de compagnies aériennes et les pilotes d’aviation générale, puisqu’elle entraînera une diminution des intrusions accidentelles de drones.

En tant que fournisseur de services de navigation aérienne du Canada, NAV CANADA doit jouer un rôle de premier plan dans la création d’un environnement d’exploitation qui soutient le potentiel novateur des drones tout en veillant à la sécurité de l’espace aérien du Canada.

Le système est conçu de façon à respecter la réglementation en vigueur pour les vols de drone en visibilité directe.

Le site Web et l’application mobile seront tous deux disponibles en français et en anglais.

Citations

« Après une analyse approfondie du marché, nous avons choisi Unifly en raison de sa technologie de pointe et de ses nombreux succès à l’international. Cette nouvelle application constitue un volet essentiel de notre stratégie nationale en matière de drones et représente un pas en avant pour la sécurité du trafic aérien et l’innovation technologique dans l’espace aérien du Canada », indique Mark Cooper, vice-président principal, Technologies SNA chez NAV CANADA.

« Étant l’un des fournisseurs de services de navigation aérienne les plus novateurs et sécuritaires du monde, NAV CANADA comprend réellement les difficultés posées par la création et la mise en œuvre de systèmes de gestion de la circulation aérienne complexes, explique Marc Kegelaers, président et chef de la direction d’Unifly.

Nous sommes donc très fiers d’avoir été sélectionnés par elle. Nous croyons sincèrement que cette entente confirme la validité de notre stratégie. Ces dernières années, nous avons non seulement développé notre produit, mais aussi organisé notre entreprise pour devenir le partenaire de choix des fournisseurs de services de navigation aérienne et des autorités d’aviation civile. »

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

À propos d’Unifly

Unifly a pour mission de créer un environnement numérique qui stimule le marché des drones tout en préservant la sécurité de l’espace aérien.

C’est un chef de file du secteur des solutions de gestion de la circulation des drones (GCD). Elle fait le pont entre les autorités et les exploitants pour intégrer les systèmes d’aéronefs télépilotés à l’espace aérien en toute sécurité. Fondée par d’anciens contrôleurs de la circulation aérienne, elle fait affaire partout dans le monde et a des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Unifly a regroupé en un écosystème mondial de partenaires des autorités locales, nationales et internationales, des aéroports, des fournisseurs de technologie, des organismes de normalisation, des groupes de recherche et des établissements d’enseignement. Tirant profit de l’infonuagique, sa gamme de solutions de GCD est extensible et peut s’adapter aux besoins de toutes les parties prenantes. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

