OHSWEKEN, Ontario, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire annonce la création de son centre de recherche autochtone novateur : l’Indspire Research Knowledge Nest. Le Research Nest est le premier de son genre au Canada. Il a une double mission : améliorer le niveau de scolarité des Autochtones, les résultats obtenus sur le marché du travail et la prospérité des communautés grâce à une recherche autochtone novatrice, et embaucher, former et soutenir la prochaine génération de chercheurs autochtones. Dans le cadre du Research Nest, les étudiants autochtones de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés recevront une formation pratique qui leur permettra de tirer parti des données d'Indspire pour pouvoir répondre aux questions pressantes sur l'éducation et le marché du travail auxquelles font actuellement face les communautés des Premières Nations, inuites et métisses (PNIM).



Indspire, par le biais du Research Nest, offrira un programme personnalisé de formation et de mentorat de douze mois à douze assistants de recherche autochtones de niveau postsecondaire au cours de l'initiative de trois ans. En apportant son soutien aux carrières et à la formation professionnelle des participants au projet, le Research Nest encourage l'engagement et le leadership des Autochtones dans le domaine de la recherche quantitative et sur des sujets importants pour le bien-être de tous les Canadiens.

Le Fonds pour les compétences et les partenariats du gouvernement du Canada et la Fondation Suncor Énergie ont fourni le financement essentiel à la création et au développement du Research Nest. Celui-ci sera guidé par un comité consultatif qui offrira une orientation et des commentaires sur l'élaboration de cette importante initiative. Indspire travaillera avec des partenaires en vue d’établir un programme de formation unique destiné aux assistants de recherche et offrant un mentorat et une expérience de travail aux chercheurs et aux scientifiques autochtones qui débutent dans leur carrière.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle entreprise de recherche révolutionnaire qui est la toute première en son genre au Canada », a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire. « En obtenant de nouvelles conclusions basées sur des données relatives à l'impact de l'éducation sur les communautés des Premières Nations, inuites et métisses et en favorisant la formation de nouveaux chercheurs et analystes autochtones, nous jetons les bases qui apporteront d’importants changements dans la manière dont l'éducation peut améliorer les choses au sein des communautés autochtones. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'engagement des Autochtones dans ce domaine. »

« Appuyer des projets novateurs menés pour et par des Autochtones est l’une de nos nombreuses façons de contribuer au succès à long terme des Autochtones, de leur famille et de leur communauté. Grâce au projet d’Indspire, de jeunes chercheurs pourront progresser sur le plan professionnel, développer leurs compétences en recherche et acquérir de l’expérience pratique, sous la tutelle d’experts autochtones. J’ai bien hâte de voir d’autres projets du genre voir le jour, des projets qui s’attaquent aux enjeux qui comptent vraiment pour les Autochtones et leur communauté. »

L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées

Le travail généré par le Research Nest fournira aux décideurs des informations clés sur le niveau de scolarité et les résultats scolaires des Autochtones au Canada tout en favorisant une nouvelle compréhension de la façon dont l'éducation soutient le bien-être général des Autochtones. En partenariat avec le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone, le Research Nest explorera les liens qui existent entre le développement économique des Autochtones et l'éducation, explorant de nouvelles perspectives sur les possibilités offertes dans divers secteurs. Parmi les autres initiatives importantes du Research Nest, citons la mise en œuvre d'une Enquête nationale sur l'éducation, dont la publication est prévue pour 2020, ainsi que le suivi du rapport éclairant d’Indspire sur La vérité et la réconciliation dans les établissements postsecondaires : Rapport sur l'expérience des étudiants.

Pour plus d'informations sur l’initiative Research Nest, venez nous rendre visite ici ou envoyez un courriel à research@indspire.ca .

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance dirigé par des Autochtones qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Sa vision stratégique est que chaque étudiant autochtone obtienne un diplôme au sein d’une même génération. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2018-2019, Indspire a alloué plus de 16,3 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 5 553 bourses. Pour plus d'informations, visitez indspire.ca.