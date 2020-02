QUÉBEC, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 20 février dernier s’est tenue la soirée-bénéfice annuelle de la Fondation des transporteurs par autobus à l’Hôtel de Glace, qui soulignait son 20e anniversaire. C’est sous le thème « Là où le froid cohabite avec la chaleur » que les 146 convives ont participé à cette soirée mémorable, permettant ainsi à la Fondation de recueillir un montant record de 27 500 $.

Les sommes amassées financeront des projets porteurs qui offriront aux élèves de milieux moins bien nantis l’opportunité d’accéder et de participer à des activités pouvant contribuer à leur enrichissement intellectuel, physique et social. Depuis sa création en 2007, la Fondation des transporteurs par autobus a remis près de 560 000 $ qui ont servi à financer 730 projets dans 523 écoles de 67 commissions scolaires différentes.

« C’est en améliorant la qualité de vie en milieu scolaire via des projets structurants que la Fondation contribue à l’évolution personnelle des élèves. Sans l’appui de ses nombreux donateurs et sans la générosité des membres transporteurs et fournisseurs de la Fédération, la Fondation ne pourrait financer tous ces projets. Merci à tous ceux qui ont participé et contribué à cette soirée. » - Caroline Vallée, présidente du conseil d’administration de la Fondation.

Mme Vallée et les membres du conseil d’administration de la Fondation remercient chaleureusement tous les commanditaires associés à cet événement soit : Intact Assurance, Autobus Leeds Transit, Astus et Groupe NH Photographes.

La Fondation des transporteurs par autobus vient en aide aux enfants de milieu scolaire défavorisé et permet de réaliser différents projets culturels, académiques ou sportifs afin d’améliorer leur niveau de connaissance et de performance.

