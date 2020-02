COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 février 2020

Résultats semestriels à fin décembre 2019

Des résultats satisfaisants qui confirment notre stratégie d’offre de soins intégrée et notre position de leader en Europe

Chiffre d’affaires semestriel publié en hausse de 44,4% à 1 934,5 millions d’euros, en progression notable à périmètre et taux de change constants (+3,0%) ;

Très forte hausse de l'EBE publié sur base des nouvelles normes IFRS, à 272,9 millions d’euros. Nette amélioration du taux de marge d’EBE à périmètre, taux de change et normes constants ;

Résultat net part du groupe à l’équilibre selon les nouvelles normes IFRS mais positif à 11,4 millions d’euros hors incidence IFRS 16 ;

Processus d’intégration de Capio très avancé, perspectives financières et stratégiques au-delà des attentes;

Accélération de la digitalisation du Groupe et transformation continue de nos organisations pour une meilleure efficience et qualité de nos prises en charge.

Pascal Roché, Directeur Général du Groupe, déclare :

« Les perspectives ouvertes il y a un peu plus d’un an avec l’acquisition du Groupe Capio se sont confirmées et nous permettent, à périmètre, taux de change et normes comptables constants, d’afficher un chiffre d’affaires en hausse de 3% et une nette amélioration de notre marge opérationnelle. Dorénavant, la diversité et la complémentarité de nos métiers et de nos géographies en Europe nous rendent vraiment confiant dans l’avenir. Cet avenir, nous avons continué à le préparer au travers d’un niveau d’investissement soutenu, tourné vers la qualité de la prise en charge de nos patients et l’attractivité des médecins. »

Le Conseil d’Administration, réuni le 24 février 2020, a arrêté les comptes consolidés du semestre à fin décembre 2019. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.





En M€ du 1er juillet 2019

au 31 décembre 2019 Variation du 1er juillet 2018

au 31 décembre 2018 Chiffre d'affaires 1 934,5 +44,4% 1 340,1 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 272,8 +121,7% 123,1 Résultat Opérationnel Courant 94.1 +92,4% 48,9 En % du Chiffre d'affaires 4,9% +1,3 point 3,6% Résultat Opérationnel 89,2 +155,6% 34,9 Résultat net part du Groupe 0,0 -- 0,0 Bénéfice net par action (en €) 0,00 0,00





En M€ - du 1er juillet 2019

au 31 décembre 2019 du 1er juillet 2018 au

31 décembre 2018 Variation Île-de-France 453,5 446,2 +1,6% Auvergne-Rhône-Alpes 190,9 180,7 +5,6% Nord - Pas de Calais - Picardie 187,0 180,3 +3,7% Provence Alpes Côte d'Azur 79,1 75,7 +4,5% Bourgogne Franche Comté 53,3 52,1 +2,3% Autres régions 160,9 153,7 +4,7% Autres activités 4,0 4,2 -4,8% Capio 805,8 247,2 +226,0% Chiffre d'Affaires Publié 1 934,5 1 340,1 +44,4% Dont :

- CA périmètre et taux de change constants



1 366,8



1 327,0



+3,0% - CA périmètre et taux de change 567,7 13,1 ns





Evènement important du semestre :

Suite à l’acquisition de Capio le 7 novembre 2018, l’évaluation des actifs identifiables acquis et des passifs repris à leur juste valeur à la date d’acquisition dans les comptes a été finalisée au cours du semestre. Le goodwill relatif à l’acquisition Capio s’élève à 950,0 millions d’euros.

Le 1er décembre 2019, les activités de la clinique Jeanne d’Arc de Gien (Centre-Val de Loire) ont été transférées au Centre Hospitalier régional d’Orléans (CHRO).

Activité et chiffre d’affaires :

Au cours du semestre clos à fin décembre 2019, le Groupe Ramsay Santé a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1 934,5 millions, contre 1 340,1 millions d’euros du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Corrigé des variations de périmètre et des effets de change, le chiffre d’affaires affiche une nette progression de 3,0% et se monte à 1 366,8 millions d’euros sur le semestre.

Les variations de périmètre sont expliquées en quasi-totalité par l’intégration du Groupe Capio, depuis le 7 novembre 2018. Sa contribution incrémentale au chiffre d’affaires semestriel du Groupe se monte à 558,6 millions d’euros.

À fin juin 2019, l’activité totale des entités française de Ramsay Santé hors Capio, augmente de 2,7% en volume d’admissions (hors urgences). Par métier, la décomposition est la suivante :

+0,9% en Médecine-Chirurgie-Obstétrique

+9,8% en soins de suite et de réadaptation

+3,3% en santé mentale

Dans le cadre des missions de service public gérées par le groupe, le nombre des urgences a progressé de 4,7% sur le semestre écoulé, avec plus de 316 000 passages dans les services d’urgence de nos établissements.

Par ailleurs, la croissance organique, sur le semestre, des activités nordiques du Groupe se monte à +4,6% par rapport à la même période de 2018.

Résultats :

L’excédent brut d’exploitation du semestre clos au 31 décembre 2019 atteint 272,9 millions d’euros, en hausse de 121,7% à données publiées. L’application de la nouvelle norme IFRS 16 au 1er juillet 2019 améliore l’EBE du Groupe de 99,2 millions d’euros. A périmètre, taux de change et méthodes comparables, le taux de marge d’EBE, rapporté au chiffre d’affaires, progresse fortement pour atteindre 10,4% sur le semestre.

Le résultat opérationnel courant publié atteint 94,1 millions d’euros entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 (soit 4,9% du CA) en hausse de 92,4% par rapport aux 48,9 millions d’euros du semestre clos au 31 décembre 2018. L’application de la nouvelle norme IFRS 16 au 1er juillet 2019 améliore le ROC du Groupe de 18,2 millions d’euros.

Le montant des autres produits et charges non courants représente une charge nette de 4,9 millions d’euros sur la période close au 31 décembre 2019, composée principalement de coûts liés à l’intégration de Capio ainsi qu’au projet de restructuration de nos implantations à Marseille. Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, le montant des autres produits et charges non courants représentait une charge nette de 14,0 millions.

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 30,1 millions d’euros pour le semestre clos au 31 décembre 2019, contre 27,6 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente. Il est principalement composé des intérêts relatifs à la dette Sénior. En application de la norme IFRS 16, le Groupe a enregistré, en complément, une charge d’intérêts financiers liés à la dette de location à hauteur de 35,7 millions d’euros.

Au total, le résultat net part du Groupe est à l’équilibre au 31 décembre 2019 étant considéré que l’application de la norme IFRS 16 se traduit par un effet net négatif 11,4 millions d’euros.





Endettement :

L’endettement financier net au 31 décembre 2019 progresse fortement du fait de l’application de la norme IFRS 16 pour atteindre 3 682,1 millions d’euros contre 2 252,5 millions d’euros au 31 décembre 2018. La dette comprend, notamment, 3 719,3 millions d’euros d’emprunts et dettes financières non courants, 205,0 millions d’euros de dettes financières courantes, compensés par 226,3 millions de trésorerie positive.

L‘application de la norme IFRS 16 aux locations simples induit une augmentation de 1 953,1 millions d’euros de l’endettement financier net au 31 décembre 2019, dont 1 817,6 millions d’euros de dettes de location non courantes et 135,5 millions d’euros de dettes de locations courantes.

À propos de Ramsay Santé

Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.

Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 343 établissements.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie.

Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.

Site Internet : www.ramsaygds.fr

Facebook: https://www.facebook.com/Ramsaysante

Twitter: https://twitter.com/RamsaySante LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube: https://www.youtube.com/c/ramsaysante

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.ramsaygds.com

Relations Investisseurs/Analystes Relations Presse

Arnaud Jeudy Caroline Desaegher

Tél. + 33 (0)1 87 86 21 88 Tél. + 33 (0)1 87 86 22 11

a.jeudy@ramsaygds.fr c.desaegher@ramsaygds.fr





conference telephonique en anglais ce jour

A 19h00 (heure de Paris) – Composez les numéros suivants

De France : +33 (0)1 76 77 22 61

De Grande-Bretagne : +44 (0)330 336 6025

D’Australie : +61 (0)2 8524 5352

Code d’accès : 465602





Glossaire

Périmètre constant

Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste : Pour les entrées de périmètre de l’année en cours, à retrancher la contribution de l’acquisition des agrégats de l’année en cours ; Pour les entrées de périmètre de l’année précédente, à retrancher, dans l’année en cours, la contribution de l’acquisition des agrégats des mois antérieurs au mois d’acquisition.

Le retraitement de périmètre des entités sortantes consiste : Pour les sorties de périmètre de l’année en cours, à retrancher, dans l’année précédente, la contribution de l’entité sortie des agrégats à partir du mois de sortie. Pour les sorties de périmètre de l’année précédente, à retrancher la contribution de l’entité sortie pour la totalité de l’exercice précédent.



Résultat opérationnel courant signifie résultat opérationnel avant les autres produits et charges non courants constitués des coûts de restructurations (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou une dépréciation importante et inhabituelle d’actifs non courants, corporels ou incorporels ; et d’autres charges et produits opérationnels tels qu’une provision relative à un litige majeur.

Excédent Brut d’Exploitation correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

L’endettement financier net est constitué des dettes financières brutes, diminuées des actifs financiers.

Les dettes financières brutes sont constituées : des emprunts auprès d’établissements de crédit y compris intérêts encourus ; des emprunts en location financement y compris intérêts courus ; des dettes de location nées de l’application de la norme IFRS 16 ; des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d’impôt ; des dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires ; des découverts bancaires.

Les actifs financiers sont constitués : de la juste valeur des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d’impôt ; des créances financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires ; de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les titres auto-détenus par le Groupe (considérés comme des valeurs mobilières de placement) ; des actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et reconnus dans les dettes financières brutes.







Résultats financiers semestriels synthétiques au 31 décembre 2019

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE ( en millions d'euros ) du 1er juillet 2018

au 31 déc. 2018 du 1er juillet 2019

au 31 déc. 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 340.1 1 934.5 Frais de personnel et participation des salariés (629.9) (969.5) Achats consommés (256.6) (368.2) Autres charges et produits opérationnels (171.7) (225.0) Impôts et taxes (50.7) (55.0) Loyers (108.1) (43.9) Excédent brut d’exploitation 123.1 272.9 Amortissements (74.2) (178.8) Résultat opérationnel courant 48.9 94.1 Coûts des restructurations (18.7) (6.2) Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 4.7 1.3 Pertes de valeur des goodwill -- -- Autres produits & charges non courants (14.0) (4.9) Résultat opérationnel 34.9 89.2 Coût de l’endettement brut (27.9) (30.5) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 0.3 0.4 Coût de l'endettement financier net (27.6) (30.1) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) -- (35.7) Autres produits financiers 1.4 3.0 Autres charges financières (2.4) (3.6) Autres produits & charges financiers (1.0) (0.6) Impôt sur les résultats (5.3) (21.6) Quote-part dans le résultat des entreprises associées -- -- RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1.0 1.2 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière (3.6) (13.9) - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture -- 2.2 - Ecarts de conversion 6.2 (6.2) - Effets d’impôt des produits et charges -- 2.8 Résultats enregistrés directement en capitaux propres 2.6 (15.1) RESULTAT GLOBAL 3.6 (13.9) VENTILATION DU RESULTAT NET ( en millions d’euros ) du 1er juillet 2018

au 31 déc. 2018 du 1er juillet 2019

au 31 déc. 2019 - Résultat net part du Groupe -- -- - Intérêts ne donnant pas le contrôle 1.0 1.2 RESULTAT NET 1.0 1.2 RESULTAT NET PAR ACTION (en Euros) 0.00 0.00 RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en Euros) 0.00 0.00 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL ( en millions d’euros ) du 1er juillet 2018

au 31 déc. 2018 du 1er juillet 2019

au 31 déc. 2019 - Résultat global part du Groupe 2.6 (15.1) - Intérêts ne donnant pas le contrôle 1.0 1.2 RESULTAT GLOBAL 3.6 (13.9)





BILAN CONSOLIDE - ACTIF ( en millions d'euros ) 30-06-2019 31-12-2019 Goodwill 1 674.8 1 729.0 Autres immobilisations incorporelles 263.5 250.3 Immobilisations corporelles 1 107.1 902.6 Droit d’utilisation -- 2 116.5 Participations dans les entreprises associées 0.3 0.3 Autres actifs financiers non courants 87.4 95.7 Impôts différés actifs 146.3 97.3 ACTIFS NON COURANTS 3 279.4 5 191.7 Stocks 98.9 99.2 Clients et autres créances d'exploitation 361.0 310.0 Autres actifs courants 231.9 347.2 Actif d'impôt 11.8 16.1 Actifs financiers courants 9.7 13.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 368.5 226.3 Actifs détenus en vue de la vente -- -- ACTIFS COURANTS 1 081.8 1 012.4 TOTAL ACTIFS 4 361.2 6 204.1

BILAN CONSOLIDE – PASSIF ( en millions d'euros ) 30-06-2019 31-12-2019 Capital social 82.7 82.7 Prime d'émission 611.2 611.2 Réserves consolidées 293.6 295.7 Résultat net part du groupe 8.2 -- Capitaux propres part du groupe 995.7 989.6 Participations ne donnant pas le contrôle 42.8 27.1 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 038.5 1 016.7 Emprunts et dettes financières 1 955.3 1 737.6 Dette de location non courante -- 1 981.7 Prov. pour retraite et autres avantages au personnel 132.9 146.5 Provisions non courantes 128.3 174.1 Autres passifs non courants 32.4 31.0 Impôts différés passifs 112.6 52.2 PASSIFS NON COURANTS 2 361.5 4 123.1 Provisions courantes 36.5 65.7 Fournisseurs 266.2 294.7 Autres passifs courants 574.3 481.5 Passifs d'impôt 14.8 17.4 Dettes financières courantes 69.4 26.1 Dette de location courante -- 178.9 Découvert bancaire -- -- Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente -- -- PASSIFS COURANTS 961.2 1 064.3 TOTAL PASSIFS 4 361.2 6 204.1





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ( en millions d'euros ) CAPITAL PRIME RESERVES RESULTATS

DIRECTEMENT

ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE INTERETS MINORITAIRES CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2018 56.9 71.2 345.2 (10.4) 7.3 470.2 40.8 511.0 Augmentation de capital

(y compris frais nets d’impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 7.3 -- (7.3) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (2.1) (2.1) Variation de périmètre -- -- 0.1 -- -- 0.1 14.2 14.3 Résultat global de l’exercice -- -- -- 2.6 -- 2.6 1.0 3.6 Capitaux propres au 31 décembre 2018 56.9 71.2 352.6 (7.8) -- 472.9 53.9 526.8 Capitaux propres au 30 juin 2019 82.7 611.2 352.5 (58.9) 8.2 995.7 42.8 1 038.5 Augmentation de capital

(y compris frais nets d’impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 8.2 -- (8.2) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (1.5) (1.5) Variation de périmètre -- -- 9.0 -- -- 9.0 (15.4) (6.4) Résultat global de l’exercice -- -- -- (15.1) -- (15.1) 1.2 (13.9) Capitaux propres au 31 décembre 2019 82.7 611.2 369.7 (74.0) -- 989.6 27.1 1 016.7





état des produits et charges enregistres directement en capitaux propres ( en millions d’euros ) 30-06-2018 Produits et charges 2018/2019 30-06-2019 Produits et charges 2018/2019 31-12-2019 Ecarts de conversion (0.3) 8.0 7.7 (6.1) 1.6 Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite (4.4) (43.9) (48.3) (10.6) (58.9) Juste valeur des instruments financiers de couverture (5.7) (12.6) (18.3) 1.6 (16.7) Produits et charges reconnus directement en capitaux propres (10.4) (48.5) (58.9) (15.1) (74.0)





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES ET DE FLUX DE FINANCEMENT ( en millions d'euros ) du 1er juillet 2018 au 31 déc. 2018 du 1er juillet 2019 au 31 déc. 2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 1.0 1.2 Amortissements 74.2 178.8 Autres produits et charges non courants 14.0 4.9 Quote-part du résultat net dans les entreprises associées -- -- Autres produits et charges financiers 1.0 0.6 Intérêts financiers liés à la dette de location -- 35.7 Coût de l'endettement financier net 27.6 30.1 Impôt sur les résultats 5.3 21.6 Excédent Brut d'Exploitation 123.1 272.9 Eléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) 0.1 (6.4) Autres produits et charges non courants payés (25.3) (29.6) Variation autres actifs et passifs non courants (12.0) (30.3) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôts 85.9 206.6 Impôts sur les bénéfices payés (11.0) (23.0) Variation du besoin en fonds de roulement 5.0 (9.7) FLUX NET GENERE PAR L'ACTIVITE : (A) 79.9 173.9 Investissements corporels et incorporels (86.3) (99.9) Désinvestissements corporels et incorporels 20.1 1.1 Acquisitions d’entités (811.1) (14.4) Cessions d’entités -- 1.0 Dividendes reçus des sociétés non consolidées 0.2 0.1 FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS : (B) (877.1) (112.1) Augmentation de capital et Prime d’émission : (a) -- -- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (b) (2.1) (1.5) Intérêts financiers versés : (c) (27.9) (30.5) Produits financiers reçus : (d) 0.3 0.4 Intérêts financiers liés à la dette de location : (e) -- (35.7) Frais sur émission d’emprunt : (f) (11.3) -- Flux avant endettement : (g) = (A+B+a+b+c+d+e+f) (838.2) (5.5) Augmentation des dettes financières : (h) 832.5 -- Remboursement des dettes financières : (i) (28.8) (51.7) Diminution de la dette de location : (j) -- (86.9) FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + h + i + j 762.7 (205.9) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) (34.5) (144.1) Incidence des variations des cours de devises 1.1 1.9 Trésorerie à l'ouverture 308.0 368.5 Trésorerie à la clôture 274.6 226.3 Endettement net à l'ouverture 927.1 1 641.7 Flux avant variation de l’endettement : (d) 838.2 5.5 Capitalisation locations financières 22.2 -- Immobilisations des frais d’émission d’emprunt (9.2) 2.7 Biens destinés à la vente -- -- Juste valeur des instruments financiers de couverture (0.9) (0.7) Variation de périmètre et autres 475.1 (0.9) Dette de location -- 2 033.8 Endettement net à la clôture 2 252.6 3 682.1

Pièce jointe