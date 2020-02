MONTRÉAL, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) célèbre son quinzième anniversaire ce février. Depuis 2005, CFSC-OPEC soutient la réalisation des investissements pour l'inclusion numérique et la participation économique d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) par le biais du programme OPE+ et d'initiatives comme Bienvenue aux réfugiés et Familles branchées.



« OPEC aide les écoles, les organismes sans but lucratif et les personnes vulnérables à l'exclusion numérique à accéder à la technologie, la connectivité et les compétences nécessaires pour réussir dans notre société. C'est avec beaucoup de fierté que nous soulignons cet anniversaire décisif, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. « Les programmes multisectoriels d'ISDE jouent un rôle décisif dans le maintien de cette culture d'innovation indispensable pour réussir dans l'économie numérique canadienne. »

« Les Canadiens méritent tous d’avoir des chances égales et équitables de participer à l’économie numérique et d’en profiter ; et c’est pourquoi notre gouvernement continue d’investir dans des programmes comme OPE+. En effet, tous les Canadiens doivent pouvoir disposer d’outils propices à leur réussite, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable Navdeep Bains. Le programme OPE+ illustre bien ce qu’est l’innovation au service de l’économie circulaire en donnant une seconde vie aux appareils électroniques pour éviter qu’ils ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement du pays. Félicitations à Ordinateurs pour l’excellence Canada pour ses 15 ans de travail dans le domaine de l’inclusion numérique. »

Créé en 1993, le programme Ordinateurs pour les écoles et Plus (OPE+) a fourni à des millions de Canadiens des ressources et l'opportunité de former leurs compétences numériques. Avec le projet Bienvenue aux réfugiés, CFSC-OPEC et les affiliés du programme OPE+ ont fourni un ordinateur à chaque famille des quelque 30 000 réfugiés syriens arrivés au Canada en 2016. Plus récemment, l'initiative Familles branchées, annoncée dans le Budget de 2017, promeut l'accessibilité à plus d'un million de familles canadiennes à faible revenu en leur fournissant un service Internet à 10 $ par mois, en partenariat avec d'importants fournisseurs canadiens de services Internet.

« En tant que petit organisme établi à Montréal, l'OPEC a montré une grande habileté à soutenir les programmes du gouvernement du Canada grâce à son étroite collaboration avec ses partenaires privés, publics et sans but lucratif dans chaque province et territoire, » dit Darrell Liebrecht, président du conseil d’administration de CFSC-OPEC. « Cette équipe de quatre a constamment mis l'accent sur l'innovation inclusive, tout en remplissant son important mandat. »

« À la création d'OPEC en 2005, l'intention principale était d'apporter des stratégies pour promouvoir et faire grandir le programme OPE+ avec des services de soutien à l'échelle nationale, » dit John May, l'un des fondateurs de CFSC-OPEC. « Le programme OPE+, qui a distribué depuis 1993 plus de 1,7 million d'ordinateurs remis à neuf, a considérablement profité du soutien d'OPEC, non seulement dans son programme principal, mais aussi pour l'avantage d'une population plus vaste à travers le pays, comme les familles à faible revenu et les réfugiés. »

Au sujet du programme OPE+

Le gouvernement du Canada administre le programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les secteurs privé et bénévole. Le programme OPE+ contribue à prolonger la durée de vie utile des appareils, réduisant ainsi l'impact des déchets électroniques sur l'environnement, et à des expériences de travail précieuses dans le cadre de stages visant l'acquisition et le perfectionnement de compétences numériques avancées pour le marché du travail. Le mot « plus » qui a été ajouté au nom du programme Ordinateurs pour les écoles est le résultat de 25 années couronnées de succès consistant à fournir un large éventail de matériel informatique à un nombre grandissant de bénéficiaires dans toutes les collectivités du Canada. À l’origine, seules les écoles recevaient des ordinateurs. Aujourd’hui, le programme OPE+ fournit aussi des ordinateurs et autres appareils électroniques à des bibliothèques, organismes à but non lucratif, collectivités autochtones et Canadiens à faible revenu admissibles.

À propos d'OPEC

Ordinateurs pour l’excellence – Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'Innovation, Science et Développement économique Canada pour l'inclusion numérique et la participation économique. Ses services reposent sur quatre piliers : marketing et communications, développement de partenariats, planification stratégique, et gestion de projets.