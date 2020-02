CHALK RIVER, Ontario, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), premier organisme en science et technologie nucléaires du Canada, sont heureux d’annoncer qu’ils ont signé une entente de collaboration avec USNC-Power, une branche de l’Ultra Safe Nuclear Corporation™ ( USNC ), développeur de technologies de petits réacteurs modulaires (PRM), afin de faire des recherches sur le Micro Modular Reactor (MMR™) de l’USNC. La portée de ce projet, financé dans le cadre de l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN) des LNC, inclura de la recherche liée à la production de combustible microencapsulé dans une céramique (FCMTM), propriété de l’USNC, en concevant un programme d’irradiation pour le cœur en graphite de l’USNC, et l’établissement d’un laboratoire fonctionnel pour l’analyse du combustible sur le campus des LNC à Chalk River. Ce projet comportera aussi des activités préliminaires afin d’étudier la faisabilité d’implantation d’une installation de production de FCM sur le campus de Chalk River, et comprendra le développement d’un programme de tests pluriannuel pour soutenir la validation du combustible et du cœur de l’USNC au fur et à mesure des progrès des examens de la conception de fournisseurs de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.



Lancé en 2019, le programme de l’ICRN a été mis sur pied par les LNC afin d’accélérer le déploiement de PRM au Canada en favorisant la recherche et le développement et en mettant en contact l’industrie des PRM avec les installations et l’expertise des laboratoires nucléaires nationaux du Canada. Parmi les nombreux bénéfices de ce programme, les participants seront en mesure d’optimiser les ressources, de partager des connaissances techniques et d’avoir accès à l’expertise des LNC pour contribuer à l’avancement de la commercialisation des technologies des PRM.

Mark Lesinski, président et directeur général des LNC, a indiqué que « les LNC travaillent à faire de la prochaine génération de réacteurs nucléaires une réalité au Canada, et cette entente avec USNC-Power représente une autre étape pour l’atteinte de cet objectif ». « En nous basant sur notre dialogue continu avec les vendeurs de PRM, il est clair qu’il existe un besoin pour un accès accru à notre expertise et à nos installations afin de soutenir la recherche et le développement dans le domaine des PRM. Le programme de l’ICRN a pour objectif de combler ce vide, et je suis heureux de pouvoir travailler avec l’USNC sur notre premier projet de recherche de l’ICRN ».

Francesco Venneri, directeur général de l’USNC, a indiqué « notre collaboration continue avec les LNC est essentielle pour pouvoir démontrer la viabilité de la conception de notre réacteur et les avantages uniques de notre combustible FCM ». « Nous anticipons que la recherche conjointe que nous commençons cette année avec les LNC sera une étape importante pour valider notre approche de conception des PRM et du combustible ».

L’ICRN est un programme annuel qui invite les organisations à soumettre des propositions pour le partage des coûts de projets de R et D réalisés en soutien au développement des PRM. Les LNC ont reçu une forte réponse à la demande initiale, y compris quatre soumissions de vendeurs clés de l’industrie de PRM du Canada et de l’étranger. L’entente avec l’USNC, le premier projet de l’ICRN, portera sur divers aspects du PRM de l’USNC, principalement sur le développement du combustible et son étude. L’entente comprend des contributions en nature de 1,5 million de $ des LNC pour le projet et elle sera complétée d’ici le printemps de 2021. Trois autres soumissions en sont actuellement à divers stades d’examen et de négociations.

Les LNC ont identifié les PRM comme une des huit initiatives stratégiques que l’entreprise poursuit dans la cadre de sa stratégie à long terme, avec l’objectif de choisir un site pour un PRM d’ici 2026. L’entreprise travaille à démontrer la viabilité commerciale des PRM et s’est positionnée comme leader mondial pour les tests sur des prototypes de PRM et le soutien au développement de la technologie. Dans le cadre de ce programme, les LNC ont lancé une invitation en 2018 aux développeurs de PRM pour la construction et l’exploitation d’un PRM de démonstration sur un site géré par les LNC. À présent, quatre proposants sont engagés à divers stades dans ce processus d’invitation.

La Dre Gina Strati, directrice du programme énergie des LNC a indiqué que « les LNC sont bien positionnés pour accueillir un petit réacteur modulaire, et les premiers progrès et intérêts dans notre programme de PRM manifestés par les vendeurs sont très encourageants ». « Mais nous avons beaucoup plus à offrir aux vendeurs de PRM alors qu’ils travaillent à la conception, au développement, à la construction et à la mise sous licence éventuelle de leurs réacteurs. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé le programme de l’ICRN, et nous sommes tous très excités que la recherche liée à notre premier projet soit prête à commencer ».

Le prochain appel de propositions pour l’ICRN devrait être publié au printemps de 2020. Pour plus de détails sur le programme, veuillez visiter le site www.cnl.ca/CNRI.

