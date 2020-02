MONTRÉAL, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a annoncé aujourd’hui que son horaire sera modifié pour l’été 2020, afin de ne pas exploiter d’appareils Boeing 737 MAX 8. Cette révision, prenant fin le 31 octobre 2020, fut mise en œuvre à l’avance en raison de la non-disponibilité des avions de ce type. Même si le changement fut déclenché par la suspension de service continuelle des Boeing 737 MAX 8, la compagnie a expliqué que la capacité à offrir une excellente expérience client et à rassurer les vacanciers quant à leurs vacances fut un facteur tout aussi important pour décision.



Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing, a commenté : « une révision proactive de notre horaire estival nous assure que nous pouvons offrir à nos clients la même valeur exceptionnelle et le même service en vol primé auxquels ils sont habitués. Jusqu’à la fin du mois d’octobre, tous les vols Sunwing Airlines, avec leur queue orange caractéristique, seront desservis par nos Boeing 737 et 800. Grâce à ces modifications, nos clients devraient pouvoir réserver leurs vacances ou leurs mariages à destination en toute confiance et plus tôt, en plus de profiter de nos meilleures aubaines. »

Tous les changements d’horaires requis sont déjà effectués et affichés sur le site web du voyagiste ainsi que dans son système de réservation, et ce, jusqu’au 31 octobre 2020. Si les appareils Boeing 737 MAX 8 deviennent disponibles plus tôt, la compagnie réévaluera leur place dans sa flotte à ce moment-là.

Sunwing désire remercier ses clients et ses partenaires agents de voyages pour leur fidélité et leur patience constantes durant ces changements.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire. Sunwing égalise les dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie à bord des vols de Sunwing Airlines, aucuns frais administratifs ne sont collectés et 100 % des dons sont versés à la Fondation.

*Le service à bord n’est pas offert sur tous les vols.

