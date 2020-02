MARKHAM, Ontario, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est heureux de la décision de la Commission du commerce international des États-Unis selon laquelle l’acier de construction importé du Canada ne constitue ni une menace ni un préjudice pour l’industrie intérieure américaine. Par conséquent, les droits antidumping seront supprimés sur les importations en provenance du Canada.



Les résultats détaillés sont disponibles sur:

https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2020/er0225ll1387.htm

« Nous sommes satisfaits de la décision », a déclaré Ed Whalen, président et chef de la direction de l'ICCA. « L'industrie sidérurgique canadienne a toujours soutenu qu'elle participait équitablement au marché américain et cette décision a corroboré ses affirmations. »

Il est prévu que la Commission du commerce international des États-Unis publiera sa décision écrite le 16 mars 2020.

CONTEXTE

L'industrie sidérurgique canadienne fait l'objet d'une enquête par le Département américain du commerce et la Commission du commerce international des États-Unis au cours de la dernière année dans le cadre d'une affaire commerciale d’antidumping et de subventions, sur les importations d’acier de construction en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, lancée par l'American Institute of Steel Construction (AISC) le 4 février 2019. La Commission du commerce international des États-Unis a ensuite poursuivi son enquête pour analyser si l'industrie américaine était gravement affectée ou menacée de subir un préjudice important de la part de ces trois pays.

À PROPOS DE L’ICCA

L’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est le porte-parole du Canada pour l’industrie de la construction en acier, assurant un leadership en matière de conception durable, de construction, d’efficience, de qualité et d’innovation. Les efforts de l’ICCA visent à promouvoir l’utilisation et les avantages de l’acier, à protéger la part canadienne du marché et à défendre une communauté diversifiée composée de fabricants, de centres de service, de constructeurs, de consultants, de dessinateurs de détails, de fournisseurs de l’industrie, de propriétaires et de promoteurs.

Le secteur canadien de la construction en acier est une industrie dynamique de 5 milliards de dollars qui emploie plus de 130 000 personnes dans sa chaîne d’approvisionnement.

Relations avec les médias :

Paul Mikolich

V.-P. Opérations et communications

(905) 604-3231

pmikolich@cisc-icca.ca