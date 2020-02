Vente d’actions propres

Louvain-La-Neuve, Belgique, 27 février 2020 – 7h00 CET : IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui qu’en conformité avec l’Article 8:6 du Décret Royal d’application du code des sociétés et des associations, IBA Investments SC, une de ses filiales, a vendu des actions IBA au prix fixé par la loi à Belgian Leverage SA, une filiale de Belgian Anchorage SC, tel que décrit ci-après:

Date de transaction Heure Nombre d’actions Méthode de négociation Prix Total 24/02/2020 16:13 200,000 Transaction de gré à gré € 10.44 € 2,088,000

Suite à cette transaction, IBA Investments SC détient 410,852 actions dans IBA SA, représentant 1,36% du nombre total d’actions émises par IBA.

À la connaissance d’IBA, Belgian Anchorage SC et sa filiale Belgian Leverage SA détiennent ensemble un total de 6’404’668 d’actions dans IBA, représentant 21,25% du nombre total d’actions émises par IBA.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site web d’IBA via le lien suivant https://iba-worldwide.com/media-room .

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pièce jointe