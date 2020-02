Selskabsmeddelelse



Nr. 3 2020



København, 27. februar 2020



Årsrapport 2019



Organisk vækst i EBITDA på 7,1% og frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 1.187 mio. For regnskabsåret 2019 leverede Scandinavian Tobacco Group A/S en nettoomsætning på DKK 6.870 mio. og et EBITDA før særlige poster på DKK 1.513 mio. Dette svarer til en negative organisk vækst i nettoomsætningen på 2.6% og en organisk vækst i EBITDA på 7.1% – og er på linje med de finansielle forventninger for året. Bestyrelsen foreslår et ordinært udbytte på DKK 6,10 pr. aktie, en stigning på 1,7% sammenlignet med det ordinære udbytte for 2018, suppleret med igangsættelse af et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 300 mio. i 2020. 2019 Overskrifter

2,3% vækst i nettoomsætningen til DKK 6.870 mio. (DKK 6.718 mio.) med en negative organisk vækst i nettoomsætningen på 2,6%

16,0% vækst i EBITDA før særlige poster til DKK 1.513 mio. (DKK 1.304 mio.)* med en organisk EBITDA vækst på 7,1%

EBITDA før særlige poster blev forbedret med ca. DKK 25 mio. i 4. kvartal 2019 pga. en engangseffekt fra punktafgifter

Særlige poster udgjorde DKK -133 mio. (DKK -266 mio.)

Nettoresultatet udgjorde DKK 748 mio. (DKK 666 mio.)

Frie pengestrømme før virksomhedskøb udgjorde DKK 1.187 mio. (DKK 668 mio.)

For året var selskabets nettoomsætning negativt påvirket af faldende salg af håndrullede cigarer. Men et stort fokus på vores omkostningsstruktur og effektivitet drevet af Fuelling the Growth programmet sikrede en tilfredsstillende underliggende vækst i resultater og pengestrømme. CEO i Scandinavian Tobacco Group, Niels Frederiksen siger: “I 2019 leverede vi en stærk finansiel præstation på tværs af vores fire divisioner med en organisk EBITDA vækst på 7,1% og frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 1.187 mio. I løbet af året tog vi også betydelige skridt i etableringen af fremtidens Scandinavian Tobacco Group med offentliggørelsen af vores største virksomhedskøb i nyere tid; Royal Agio Cigars, og ved at accelerere implementeringen af vores transformationsprogram Fuelling the Growth. Ordinært udbytte for 2019 og igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram i 2020 På den ordinære generalforsamling, der vil blive afholdt 26. marts 2020, vil bestyrelsen foreslå en stigning i det ordinære udbytte til DKK 6,10 pr. aktie. Herudover er det besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i 2020 på en samlet værdi af op til DKK 300 mio. Selskabets målsætning for udlodningspolitikken indebærer uddeling af overskydende kapital. Formålet med dette aktietilbagekøbsprogram er således at justere kapitalstrukturen samt at imødegå forpligtigelser i de aktiebaserede incitamentsprogrammer. Den specifikke startdato for aktietilbagekøbet samt yderligere detaljer vil blive udmeldt når beslutning herom er truffet. Finansielle forventninger 2020



Forventningerne for 2020 er eksklusive de finansielle effekter af købet af Royal Agio Cigars, der blev overtaget den 2. januar 2020. Opdaterede forventninger for Scandinavian Tobacco Group ventes at blive udmeldt når integrationsplanlægningsperioden er afsluttet og yderligere finansielle detaljer om købet er blevet udmeldt.

EBITDA: Organisk vækst ≥ 3%

Frie pengestrømme før virksomhedskøb >DKK 850 mio.

Årsrapporten er tilgængelig på: investor.st-group.com. Telefonkonference og webcast Scandinavian Tobacco Group A/S afholder telefonkonference og webcast den 27. februar 2020 kl. 10.00 dansk tid. Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt online ca. en time før webcastet på investor.st-group.com. Opkaldsoplysninger: Danmark: +45 3272 7518 Storbritannien: +44 (0) 203 009 5710 USA: +1 917 720 0178 Adgangskode: 2475708 https://edge.media-server.com/mmc/p/gp22drds For yderligere oplysninger kontakt venligst: Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com





