Communiqué de presse – Paris – 27/02/2020

Jean-manuel Soussan nommé directeur des ressources humaines du groupe Bouygues

Jean-Manuel Soussan est nommé directeur des Ressources Humaines du Groupe Bouygues à compter du 1er mars, avec le titre de directeur-général adjoint.

A ce titre, il supervisera la fonction RH dans l’ensemble des filiales et assurera en particulier le lien entre les différentes directions Ressources Humaines des cinq Métiers du Groupe, notamment au travers des différents comités existants dont le comité RH Groupe qu’il animera. Il assurera également la responsabilité des directions RH de la maison-mère Bouygues SA.

Titulaire d'un DEA de Droit Social et d'un magistère Relations Sociales, Jean-Manuel Soussan, 56 ans, a commencé sa carrière chez SPIE-BATIGNOLLES. Il est entré chez Bouygues Construction en septembre 1995 en qualité de chef de service Ressources Humaines au sein de Bouygues Entreprises France-Europe.

En 1997, Jean-Manuel Soussan est nommé directeur des Ressources Humaines de GTB Construction avant de rejoindre Bouygues UK pour prendre en charge la direction des Ressources Humaines en 1999.

En 2006, il rejoint la direction centrale de Bouygues Construction pour prendre la responsabilité du développement RH. Il est promu directeur-général adjoint des Ressources Humaines et de la responsabilité sociale et sociétale de Bouygues Construction en 2011.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Manuel Soussan sera rattaché à Olivier Roussat, directeur-général délégué du Groupe.

À propos de bouygues

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com

Pièce jointe