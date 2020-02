February 27, 2020 02:45 ET

February 27, 2020 02:45 ET

Talenom Oyj, pörssitiedote 27.2.2020 kello 9:45



Talenom Oyj:n maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Talenom Oyj:n yhtiökokouksen 25.2.2020 päättämässä maksuttomassa osakeannissa annetut 34 863 360 uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttomassa osakeannissa osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan viisi (5) uutta osaketta. Maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella.

Talenomin osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on 41 836 032. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uusien osakkeiden kirjaaminen osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 28.2.2020. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille, mutta uudet osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 päättämään osingonmaksuun. Uudet osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 28.2.2020 alkaen.

Maksuttoman osakeannin jälkeen Talenomin hallussa on 150 600 yhtiön omaa osaketta.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 - 2019.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talenom.fi