VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’accueillir John Fowler, fondateur de l’une des meilleures marques au Canada, 7ACRES, ancien président et chef de la direction de la compagnie Supreme Cannabis Inc. (TSX : FIRE) de 2014 à 2019. John Fowler est le directeur de Blaise Ventures Inc., une firme de consultation qui a été engagée par la société en vue de la soutenir dans l’accomplissement de ses priorités stratégiques soit de licencer, d’opérationnaliser et de consolider une voie vers la rentabilité des actifs clés de la société, notamment : Propagation Services Canada (« PSC »), Edibles & Infusions Corporation (« Edibles & Infusions »), AAA Heidelberg Inc. (« AAA ») et Farmako GmbH (« Farmako »). John et son équipe aideront l’équipe de direction d’AgraFlora afin d’identifier, d’évaluer et d’exécuter des opportunités commerciales relutives, notamment des acquisitions potentielles, des dispositions ou la recherche de nouveaux canaux de revenus sur les marchés nationaux ou internationaux.

« J’ai débuté l’année 2020 à la recherche d’actifs solides dans l’industrie du cannabis, où je sentais que notre équipe pouvait contribuer à la création d’entreprises robustes et durables, en mettant l’accent sur la collaboration avec des segments de consommations clés pour stimuler la rentabilité et le retour sur investissement pour les actionnaires », a déclaré John Fowler, directeur de Blaise Ventures. « J’ai passé la dernière partie de 2019 à rencontrer un large éventail de sociétés de cannabis à travers le Canada, et j’ai été particulièrement impressionné par l’opportunité de marché d’AgraFlora, également amplifiée par ses principaux atouts. Correctement alignés, les actifs de la société sont bien positionnés en 2020 pour passer de projets de développement à des activités axées sur le client et qui répondent à la demande des consommateurs canadiens, présentement non comblée, soit une véritable production commerciale de produits de cannabis comestibles, de fleurs de cannabis puissantes à faible coût, mais aussi de cannabis artisanal. De plus, j’ai également constaté dans la filiale Farmako un important segment international qui présente une excellente opportunité de transformer organiquement l’un des principaux distributeurs allemands de cannabis médical en un distributeur de cannabis médical de premier plan pour toute l’Europe. »

À ce jour, John Fowler et Blaise Ventures se sont concentrés à faire progresser l’octroi de licence et la commercialisation de PSC, une serre à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, ainsi que d’Edibles et Infusions, une usine de produits de cannabis comestibles pleinement automatisée située à Winnipeg, au Manitoba. Soutenue par une équipe dotée d’une expérience approfondie de l’industrie et travaillant directement avec Santé Canada, la société prévoit que ses installations seront autorisées, opérationnelles et généreront des revenus avant la fin de 2020. Tant PSC qu’Edibles & Infusions se concentreront d’abord sur la génération de revenus par le biais de ventes en gros, accélérant ainsi la génération de revenus tout en réduisant les coûts de vente et de marketing associés.

La société tirera parti du vaste réseau de John en termes de producteurs, de marques et de transformateurs canadiens licenciés de toutes tailles en vue d’accélérer encore davantage la génération de revenus dans son modèle de ventes en gros. Compte tenu du manque relatif d’usine de fabrication de jujubes professionnelle et à grande échelle ainsi que de l’opportunité croissante pour des fleurs de cannabis puissantes à un prix abordable, la direction estime que PSC et Edibles & Infusions sont bien placés pour émerger en tant que perturbateurs du marché lorsqu’ils généreront des revenus d’ici le quatrième trimestre de 2020.

« Quand j’ai débuté dans l’industrie du cannabis, je n’avais pas le luxe d’avoir des partenaires expérimentés étant donné que ce secteur en était à ses débuts et en pleine évolution à l’époque », a déclaré John Fowler. « De plus, nous avons dû bâtir notre entreprise dans un environnement d’incertitude, tout en respectant l’évolution des réglementations et du paysage de la vente au détail. AgraFlora est dans une position enviable, car elle commercialise ses actifs à un moment où la plupart des dynamiques de marché sont maintenant connues. Les produits de cannabis 1.0 et 2.0 sont sur le marché et nous avons maintenant de vraies données de consommation pour savoir ce qui rend les clients satisfaits et ce qui motive leurs demandes. Nous avons également une compréhension claire des attentes de marge au sein de nos canaux de ventes B2B, de vente directe aux consommateurs ainsi que pour les canaux médicaux et récréatifs. »

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T : (604) 398-3147

Pour plus d’informations :



AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E : ir@agraflora.com

T : (800) 783-6056



Pour les communications en français d’AgraFlora :

Remy Scalabrini. Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI



Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné le présent communiqué et n’assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l’exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines « informations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que « planifier », « s’attendre », « projeter », « avoir l’intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d’autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions « peut » ou « sera » se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s’y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com.