Bostad A/S

February 27, 2020 05:10 ET

Nasdaq Copenhagen A/S



Selskabsmeddelelse

nr. 3 / 2020

København, 27. februar 2020

CVR. nr. 29 24 64 91

www.bostad.dk









BoStad A/S – Delårsrapport for perioden 1. juli – 31. december 2019

Bestyrelsen i BoStad A/S (”selskabet”) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. juli – 31. december 2019. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår

Periodens resultat før skat og værdireguleringer er et overskud på TDKK 5.449 mod et overskud på TDKK 15.710 for samme periode sidste år.



Koncernomsætningen blev på TDKK 50.559 mod TDKK 52.331 for samme periode sidste år.



Indre værdi pr. aktie udgør kr. 2,65 mod kr. 2,63 pr. 31. december 2018.



Periodens dagsværdiregulering af investeringsejendomme og gæld udgør netto TDKK -4.290 mod TDKK 5.589 for samme periode sidste år.

Forventninger til regnskabsåret 2019/20

Selskabet forventer uændret et positivt resultat før skat og værdireguleringer i størrelsesordenen DKK 7-10 mio. for regnskabsåret 2019/20.

I januar 2020 indgik regeringen med andre partier en aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Parterne er enige om at støtte et lovforslag fra regeringen om gennemførelse af aftalens initiativer med henblik på ikrafttræden den 1. juli 2020.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i dets nuværende form, skønnes det at få en negativ effekt på værdien af visse af BoStads ejendomme opgjort til mellem 40-50 mio. kr. Dette svarer til et fald i de berørte ejendommes værdier på mellem 12 og 15% og mellem 2 og 3% i forhold til BoStads samlede portefølje. Den skønnede effekt er ikke medtaget i forventningerne for regnskabsåret 2019/20.

Der gøres opmærksom på, at der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af skønnet, der er baseret på selskabets vurderinger.





København, den 27. februar 2020

På selskabets vegne

William Kanta

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen kan rettes til William Kanta på telefon +45 3060 0449.





Hoved- og nøgletal

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. 1. halvår 1. halvår Årsrapport 1. juli 2019- 1. juli 2018- 1. juli 2018- 31. dec. 2019 31. dec. 2018 30. juni 2019 TDKK TDKK TDKK TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Nettoomsætning 50.559 52.331 109.192 Resultat før finansielle poster 20.686 27.163 46.815 Finansielle poster, netto -15.237 -11.453 -23.852 Resultat før dagsværdiregulering 5.449 15.710 22.963 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme og gæld -4.290 5.589 17.444 Periodens resultat før skat 1.159 21.299 40.407 Periodens resultat og totalindkomst 905 16.613 30.604 BALANCE Balancesum 1.924.718 1.809.308 1.859.620 Investeringsejendomme 1.801.181 1.732.514 1.730.491 Periodens investering i materielle anlægsaktiver 6.230 6.244 10.333 Egenkapital 416.219 345.824 359.815 Langfristede forpligtelser 1.299.461 1.339.779 1.262.381 Kortfristede forpligtelser 209.038 123.705 237.424 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet -15.901 16.898 8.118 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.476 -6.966 4.320 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 27.366 -80.971 -110.444 Periodens pengestrømme 9.989 -71.039 -98.006 NØGLETAL Afkastningsgrad (ROIC), %* 2,1 3,0 2,5 Soliditetsgrad, % 21,6 19,1 19,3 Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering, %* 2,8 9,3 6,7 Indre værdi pr. aktie, kr. 2,65 2,63 2,74 Indtjening pr. aktie (EPS), kr. 0,01 0,13 0,23 Aktiekurs, ultimo, kr. 2,16 1,94 2,22 Antal medarbejdere 8 10 10 * For halvåret er der omregnet til årsbasis Nøgletalsforklaringer og definitioner fremgår af årsrapporten for 2018/19 på side 13.





