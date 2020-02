ROUYN-NORANDA, Québec, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’expansion du programme de 20 000 m en cours au projet O’Brien à 60 000 m. Le projet O’Brien se situe le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre les deux villes minières de Rouyn-Noranda et Val-d’Or au Québec. (Voir figure 1 et 2).



Le programme de forage en cours depuis août 2019 représente le premier programme d’exploration testant les cibles établies à l’aide du nouveau modèle litho-structural (publié en février 2019 ). L’un des objectifs principaux de la première ronde de forage était de valider ce nouveau modèle et d’établir des cibles à hautes priorités pour l’expansion et la conversion des ressources courantes.

Faits saillants :

Le programme de forage en cours, débuté en août 2019 a été augmenté à 60 000 m (à partir du 20 000 m original)

° Depuis août 2019, approximativement 20 000 m de forage ont été complétés. Les résultats de 13 780 m ont été publiés.

° 40 000 m supplémentaires ont été débutés dans la dernière semaine de février

° Les forages se poursuivront à deux foreuses, opérant maintenant 24h par jour 7 jours sur 7.



Le programme de forage élargi se concentrera sur :



1. L’expansion et la conversion des ressources à l’intérieur et à l`extérieur des sous limites du secteur des ressources publiés en juillet 2019

2. Des cibles d’exploration à haute-priorité établies en extension verticale de vecteurs d’enrichissements à hautes teneurs.

Radisson est entièrement financée pour compléter le programme de 60 000 m

° Trésorerie courante de $ 7,8 millions1

° Le cout total par mètre foré à O’Brien, à une moyenne de 110$ - 120 $ / mètre se situe bien en-dessous de la moyenne de l’industrie.

1Au 25 février 2020



Consultez:

° Figure longitudinale des ressources courantes du projet O’Brien

° Figure longitudinale du secteur Lower 36E



« Depuis le début du programme en 2019, les forages à O’Brien ont continué de livrer d’excellents résultats démontrant la continuité de la minéralisation à haute teneurs, à l’intérieur et en-dessous des ressources courantes. Nous estimons que c’est une validation supplémentaire envers notre modèle litho-structural qui prouve être un outil précis afin de cibler la minéralisation à hautes teneurs tant dans les secteurs Upper et Lower du projet O’Brien. Le modèle comprend 63 zones minéralisées, démontrant par endroit, des vecteurs d’enrichissement sub-verticaux très similaires aux structures minées dans l’ancienne mine O’Brien. Dans l’ancienne mine O’Brien, seulement 3 veines ont représenté 90% de la production historique à une teneur moyenne de 15,25 g/t Au.

« Nous sommes particulièrement emballés par nos succès sur le secteur Lower 36E, cible prioritaire jusqu’à présent, où de multiples intervalles à hautes teneurs ont démontré la bonne continuité de la minéralisation à l’intérieur de ce qui semble être un vecteur d’enrichissement de 550 m à 955 m. (Voir communiqués de presse du 29 octobre 2019 , 17 janvier 2020 , et 6 février 2020 ). Bien que le secteur demeure peu exploré à l’est de ce secteur, notre modèle et l’information historique suggèrent un potentiel pour des vecteurs d’enrichissements sub-verticaux additionnels, se répétant à intervalles réguliers d’est en ouest. Le programme de forage augmenté ciblera ces vecteurs à l’intérieur et en-dessous du secteur des ressources courantes.

Ce programme est le plus large programme de forage entrepris au projet O’Brien. Avec un modèle robuste pour guider nos efforts, nous sommes optimistes que les résultats permettront d’augmenter les ressources courantes au projet O’Brien, de démontrer son potentiel d’exploration et de créer une plus-value significative pour nos actionnaires. Dans les prochains mois, nous anticipons un flux de mises à jour constant via l’augmentation de ce programme d’exploration », commente Mario Bouchard Président et chef de la direction.

PDAC 2020

Radisson est heureuse d’annoncer sa participation au Prospectors Developers Association of Canada (PDAC) au Investors Exchange et au Core Shack tenu au Metro Toronto Convention Centre. Le management de la société désire inviter les investisseurs à visiter la société au:

Investors exchange du 1er au 4 mars 2020

Kiosque # 2908

Core Shack les 1er et 2 mars 2020

Kiosque # 3105A

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière bien financée et basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir été le principal producteur d’or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d’administration de la Société

Mario Bouchard

Président, chef de la direction et administrateur

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com .

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.