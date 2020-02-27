黎巴嫩贝鲁特, Feb. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra希望打造适合中档消费者的环保超跑，从而在当前的电动汽车市场取得性能、价格和类别领先。Electra是力量与革新的终极象征，采用最先进的电动汽车技术。



Electra的首要任务是将目前的ICE（内燃机）汽车市场中50%的汽车替换成电动汽车，从而对环境产生更大的影响，而不是为公司带来超额利润。

“在观察电动汽车市场时，我们注意到电动汽车要么价格非常高昂，要么外观对客户群没有吸引力，为了提升客户的兴趣，我们决定设计和制造一款将会定位为超跑，同时又让中等预算的客户能够买得起的汽车；”

EV ELECTRA LTD创始人J Mohammad说道。

EV Electra Limited的使命是支持和加快世界向可持续能源过渡，同时不在设计、性能和廉宜性上作出妥协。

这款电动汽车计划于2020年第二季度首次亮相，预订很快即会开启。

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Electra的首款电动汽车，QUDS 1；Electra的首款电动汽车，QUDS 2；Electra的首款电动汽车，QUDS 3

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联系人：Jihad Mohammad / EV ELECTRA LTD

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