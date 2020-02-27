黎巴嫩貝魯特, Feb. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra 希望透過打造適合中端消費者的環保超級跑車來超越目前的電動汽車市場的性能、價格及檔次。Electra 採用目前最先進的電動汽車技術製造，是力量與革新的終極象徵。



Electra 的首要任務是將電動汽車替代目前一半的內燃機 (ICE) 汽車市場，從而大大有助於環境，而不是為公司帶來超額利潤。

EV ELECTRA LTD. 創辦人 J Mohammad 先生稱：「在觀察電動汽車市場時，我們注意到電動汽車非常昂貴或對客戶沒有吸引力，為了增加客戶的興趣，我們決定設計及製造一款將被評級為超級跑車的汽車，但對於中等預算的客戶來說仍然可負擔得起

。」

EV Electra Limited 的使命是在不影響設計、性能及負擔能力方面，支持及加速世界向可持續能源的過渡。

該款汽車計劃於 2020 年第二季度首次亮相，隨後快將開始預訂。

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Electra 首款汽車 QUDS 1；Electra 首款汽車 QUDS 2；Electra 首款汽車 QUDS 3

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