Boliga Gruppen A/S: Opdatering af finanskalender 2020

Nedenfor er Boliga Gruppen A/S opdaterede finanskalender for 2020 vedrørende frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.







Datoer for regnskabsmeddelelser / generalforsamling

Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling – 13. marts 2020

Årsrapport 2019 - 27. marts 2020

Ordinær generalforsamling - 24. april 2020

Periodemeddelelse 1. kvartal 2020 - 15. maj 2020

Delårsrapport 2020 1. halvår 2020 - 28. august 2020

Periodemeddelelse 3. kvartal 2020 - 30. oktober 2020





