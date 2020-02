QUÉBEC, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation est fière d’annoncer la réussite de son tout premier programme d’aide humanitaire, lors duquel, deux de ses employés ont été envoyés en Zambie, en novembre dernier, afin de sensibiliser et d’éduquer certaines communautés à l’assainissement des eaux. L’entreprise, qui se positionne comme chef de file grâce à des pratiques et politiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) d’avant-garde, a déployé cette audacieuse initiative humanitaire dans le cadre d’une approche globale intégrant des pratiques de gestion socialement responsables.



Un projet humanitaire

Après avoir travaillé conjointement avec l’organisation non gouvernementale CAWST (Center for Affordable Water and Sanitation Technology) à l’élaboration de ce programme novateur, H 2 O Innovation a invité la totalité de ses 665 employés à soumettre leur candidature afin de prendre part à cette expérience unique. Ce sont 15 employés qui ont participé au processus de sélection et 2 d’entre eux ont été retenus par l’équipe de CAWST afin de mettre à profit leurs connaissances et leur expertise lors d’une expérience d’aide humanitaire de 2 semaines en Zambie, à même une mission de l’organisation.

L’approche de CAWST vise à répondre aux besoins mondiaux en eau potable et en assainissement des eaux, en développant localement les connaissances et les compétences des communautés des pays à faible et moyen revenu, afin que celles-ci puissent les mettre en œuvre et opérer les solutions par elles-mêmes de manière durable. « Les bénévoles d’H 2 O Innovation ont vraiment contribué de manière significative au projet. Ce programme est une excellente occasion d'impliquer davantage les donateurs dans notre travail et de tirer profit des connaissances ainsi que des compétences de ces derniers afin de lutter contre les enjeux mondiaux », a déclaré Millie Adam, directrice - partenariats Internationaux de CAWST. Derek Pirraglia, ingénieur d’application et de procédé d’H 2 O Innovation, et Kenneth Head, gestionnaire de bureau à Pascagoula au Mississippi, qui ont été sélectionnés pour prendre part au projet, ressortent grandis de cette expérience enrichissante.

En contribuant à ce programme d’aide humanitaire, H 2 O Innovation a fourni, de manière concomitante, le temps et l’expertise de ses deux employés, ainsi qu’un montant de 22 000 $ en dons à l’organisme de bienfaisance canadien. Ce premier partenariat entre CAWST et H 2 O Innovation a su mettre en lumière les valeurs communes de ces deux entités.

Une entreprise responsable

L’entreprise, dont le siège social se situe dans la ville de Québec, s’engage depuis les dernières années en matière ESG (Environnement, Social, Gouvernance), en cohérence avec sa philosophie environnementale ainsi que son expertise et sa mission, qui visent toutes deux à traiter et recycler les eaux usées. L’idée d’offrir à ses employés la chance de s’impliquer dans un effort humanitaire est venue naturellement aux dirigeants de la compagnie.

À l’ère où la rétention de personnel qualifié est un enjeu, une telle initiative contribue définitivement à la mobilisation des employés. « Nous travaillons depuis un bon moment à établir ce programme avant-gardiste et nous sommes enchantés du résultat. Nous avons d’abord créé un comité humanitaire au sein de notre équipe responsable de réfléchir sur la façon la plus pertinente pour H 2 O de s’impliquer dans les différentes missions sociales et humanitaires. Plutôt que de participer de façon sporadique à diverses activités de charité, nous avons développé quelque chose d’unique et de plus grande envergure qui rejoint à la fois notre vocation d’entreprise, l’eau, à notre responsabilité sociale et notre désir de faire une différence dans les pays plus démunis. Non seulement cela motive les troupes, mais nous sentons que nous avons contribué de façon très concrète à une cause qui nous est chère », affirme Guillaume Clairet, chef de l’exploitation chez H 2 O Innovation. Ce dernier, qui confirme que plusieurs employés manifestent le désir d’aider leur prochain et de faire une différence dans la société, est confiant que la participation sera encore plus importante lors des années à venir.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la société reposent sur trois piliers principaux, soit les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services ; les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques, de consommables et de produits pour l’industrie du traitement de l’eau ; ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées.

À propos de CAWST

CAWST est un organisme de bienfaisance canadien et un cabinet de conseil en ingénierie professionnel à but non lucratif. CAWST enseigne aux populations la façon d’accéder à l'eau potable, à l'assainissement des eaux et à l'hygiène dans les maisons, les écoles et les cliniques, en utilisant des technologies simples et abordables. Pour ce faire, CAWST transfère ses connaissances et ses compétences à des organisations et à des particuliers de pays à faible ou moyen revenu, en proposant des ateliers, des formations et des services de conseil. Pour en savoir plus sur CAWST et son travail significatif, il est possible de visiter le cawst.org.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

Hailey Carnegie

+1 403-243-3285 ext. 258

media@cawst.org

