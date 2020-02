February 27, 2020 08:30 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

27/02/2020

Renault Retail Group présente son projet d’évolution de périmètre à horizon 2024

Renault Retail Group (RRG) prévoit de redimensionner ses activités en France.

Le projet entrainera la cession de dix établissements à des repreneurs fiables et robustes, préservant l’emploi.

L’ensemble permettra de poursuivre le redressement de RRG et d’optimiser les investissements futurs.

Paris, 27 février 2020 – Dans un contexte de profonde mutation du marché automobile et d’évolution constante des besoins clients, Renault Retail Group (RRG) a présenté en Comité Social et Economique Central, le 27 février, son projet d’évolution de périmètre en France à horizon 2024.

Pour assurer une croissance et une profitabilité durables, RRG a construit un projet autour de trois enjeux :

Préparer l’avenir en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation, notamment la digitalisation du parcours client,

Adapter son périmètre pour concentrer les investissements et accompagner la croissance de ses activités,

Préserver les emplois et la représentativité des marques du Groupe Renault sur le territoire français.

En France, le projet comporte la cession de 10 établissements et la vente immobilière du site RRG de Grenelle (Paris). Le Groupe a identifié, avec l’appui de la Direction Commerciale France de Renault, des repreneurs fiables et robustes – commercialisant déjà les marques du Groupe – permettant une poursuite de l’activité et un maintien des emplois.

Filiale à 100% du constructeur, RRG est le deuxième groupe de distribution automobile en Europe avec 2 millions de clients. Renault Retail Group commercialise les marques Renault, Dacia et Nissan et compte 12 000 collaborateurs, répartis sur 275 sites, dans 14 pays européens (dont 94 en France). En 2019, Renault Retail Group réalise 35% du volume des ventes en France, 20% en Europe.

