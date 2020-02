February 27, 2020 09:00 ET

February 27, 2020 09:00 ET

27. februārī AS “Latvijas Gāze” aizvadīja virtuālo konferenci investoriem. Konferences laikā AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētāja vietnieks Sebastians Grēblinghofs analizēja AS “Latvijas Gāze” koncerna 2019. gada 12 mēnešu nerevidētos finanšu rezultātus, kā arī informēja par citām aktualitātēm uzņēmumā.

Virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://bit.ly/3a52rcU , savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pievienota paziņojuma pielikumā.

Papildus informācija:

Madara Ventere

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tel.: + (371) 67 369 281

E-pasts: investor.relations@lg.lv



www.lg.lv

Pielikums