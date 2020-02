MONTRÉAL, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX-V : SOI) donnent un compte rendu des travaux prévus et actuellement en cours sur quatre de ses propriétés aurifères, dont son projet phare Cheechoo adjacent à la propriété de la mine d’or Éléonore de Newmont à Eeyou Istchee Baie-James au Québec.



CHEECHOO :

Jusqu’à maintenant, 6 sondages ont été complétés pour un total de 1 250 mètres. Les premiers échantillons de carottes sont actuellement en voie d’être analysés et le forage se poursuit avec deux foreuses en activité (réf. communiqué du 12 février 2020). De plus, environ 600 kg d’échantillons de roche représentatifs de l’ensemble de la minéralisation aurifère ont été prélevés sur le décapage principal afin de servir à de nouveaux tests métallurgiques. Les nouveaux tests consisteront principalement à des essais de cyanuration en bouteille (bottle roll) et en colonne sur du matériel grossier pour valider la possibilité de lixiviation en tas (heap leach).

NISKA et SOLO (secteur de la découverte d’or Elmer d’Azimut) :

Le levé magnétique héliporté à haute résolution sur les propriétés Niska et Solo, annoncé récemment, a été complété avec succès sur un total de 2 589 km de lignes de vol et la qualité du levé s’est avérée excellente. Une révision et compilation des données de la propriété Solo est en cours en vue de l’exécution de forage au diamant prévu pour le mois d’avril prochain sur cette propriété. (réf. communiqués des 4 et 11 février 2020).

AQUILON :

Les géologues de Sirios ont complété en 2019 des travaux qui comprenaient entre autres la modélisation et réinterprétation de toutes les données géologiques et structurales sur cette propriété. Faisant suite à ces travaux, un programme de forage de 10 000 mètres a été recommandé. Une première phase de 2 000 mètres est prévue en mars et avril prochains.

Sirios présente au congrès de Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC)

L’équipe de Sirios sera présente au kiosque 2910 dans l’Investor Exchange (bâtiment sud). Le congrès aura lieu du 1er au 4 mars au Palais des congrès du Toronto métropolitain (MTCC). Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir rencontrer les représentants de Sirios

À propos de Sirios

Fondée en 1995, Ressources Sirios génère et explore elle-même ses projets d’exploration minière. Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à la Baie-James au Québec, Canada, SIRIOS se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le potentiel aurifère de Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

