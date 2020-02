MONTRÉAL, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce la création d’un groupe Recyclage au sein de TC Emballages Transcontinental. Ce groupe amorcera en 2020 l’achat d’équipements destinés à la transformation de plastiques souples récupérés auprès de centres de tri et d’autres sources commerciales, industrielles et agricoles en granules de plastique recyclé. Il sera également à l’affût d’acquisitions potentielles d’entreprises dans ce secteur.



« La création du groupe Recyclage a pour objectif d’intégrer verticalement le recyclage des plastiques dans notre chaîne de production d’emballages au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, nous assurant ainsi à terme d’un approvisionnement stable de cette matière, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Cette décision émane de notre volonté et de celle de nombreux clients de se différencier avec une offre de produits d’emballage écoresponsables contenant du plastique recyclé, d’en accélérer le développement, et de créer une véritable économie circulaire du plastique qui apportera des bénéfices additionnels pour l’environnement et la collectivité. »

La mise sur pied du groupe Recyclage contribuera à la réalisation des objectifs de TC Transcontinental en tant que signataire de l’Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Un des objectifs de la Société est d’accroître le contenu recyclé postconsommation pour l’ensemble de son portefeuille de produits d’emballage en plastique souple. L’achat de plastiques récupérés favorisera leur valorisation et facilitera la création de débouchés locaux pour les centres de tri et pour des entreprises des secteurs commercial, industriel et agricole.

L’équipe sera dirigée par Sylvain Levert, à titre de vice-président principal, groupe Recyclage, relevant de Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental. M. Levert était auparavant vice-président principal, Approvisionnement chez TC Transcontinental. Il sera secondé par Mathieu Séguin, à titre de directeur général, et par Fabrice Laberge, en tant que directeur, Recherche et développement, Technologies de recyclage. M. Séguin a une solide expérience en gestion et développement d’affaires dans l’industrie du recyclage du plastique, tandis que M. Laberge, docteur en chimie, a œuvré en gestion de projets et en recherche et développement dans le secteur industriel au Canada, aux États-Unis et en Europe.

