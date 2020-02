CHALK RIVER, Ontario, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principale organisation en science et en technologie dans le domaine nucléaire du Canada, et Énergie NB sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu un protocole d’entente (PE) – une entente de partenariat qui officialise la relation de travail déjà solide entre les deux organisations. Le PE prévoit des plans pour profiter des occasions de collaboration en recherche nucléaire, ce qui comprend le développement de la technologie des petits réacteurs modulaires (PRM) au Nouveau-Brunswick.



« Cette entente établit des liens officiels entre les LNC et le groupe de recherche en pleine expansion des entreprises de services publics, des universités et des chercheurs universitaires, en plus des fournisseurs de PRM au Nouveau-Brunswick, a expliqué Mark Lesinski, PDG des LNC. La technologie des PRM continue de prendre de l’ampleur partout au pays, et des ententes de collaboration comme celle-ci nous permettent de mettre en commun des connaissances, des installations et d’autres ressources tandis que nous collaborons pour passer au déploiement de cette technologie. »

Le PE décrit un certain nombre de domaines d’intérêt précis, mettant l’accent sur la démonstration et l’amélioration du rendement technique, de la sûreté et de l’efficience des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et des réacteurs à sels fondus, deux technologies actuellement proposées pour le campus de Point Lepreau d’Énergie NB. Ensemble, les deux organisations examineront les domaines d’intérêt commun dans le secteur des PRM, y compris l’emplacement et l’autorisation des réacteurs, le développement et la qualification avancés du combustible, ainsi que le rendement et la corrosion des matériaux.

Les LNC offrent des installations et un campus de recherche nucléaire autorisés qui sont uniques au Canada. Ces ententes de collaboration permettent aux chercheurs et aux ingénieurs de la grappe nucléaire en pleine croissance du Nouveau-Brunswick d’accéder aux installations et aux capacités spécialisées des LNC, particulièrement à l’appui de l’irradiation du combustible et de la manipulation des matières actives. En échange, les LNC profiteront du partage des connaissances et des programmes universitaires en place au Nouveau-Brunswick, ainsi que du travail multidisciplinaire effectué au Centre de recherche sur l’énergie nucléaire de l’Université du Nouveau-Brunswick. Le PE décrit également les plans relatifs à l’échange de personnel scientifique et technique, aux services de consultation et au partage des connaissances.

« Énergie NB et les LNC travaillent ensemble depuis longtemps, ajoute Brett Plummer, vice-président du nucléaire et dirigeant principal de l’exploitation nucléaire à Énergie NB. Le PE renforce cette relation de longue date et souligne le type de collaboration nécessaire pour mettre sur le marché la nouvelle technologie de réacteurs avancés. Nous sommes ravis que les LNC fassent partie du groupe de recherche et de développement sur les PRM du Nouveau-Brunswick. »

Les LNC et Énergie NB travaillent activement au déploiement des PRM. En tant que source d’énergie à faibles émissions de carbone, les PRM sont de plus en plus considérés comme une technologie idéale pour aider à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, comme le pétrole et le gaz, et l’efficience et la souplesse accrues des opérations leur permettent de compléter les énergies renouvelables sur un réseau intégré ou même de soutenir les procédés industriels ou de chauffage locaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les LNC, y compris leurs travaux visant à appuyer le déploiement des petits réacteurs modulaires au Canada, veuillez consulter le site www.cnl.ca/PRM .

