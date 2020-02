February 27, 2020 10:15 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.2.2020 KLO 17.15

Asiakastieto Group Oyj - Johdon liiketoimet - Ruuska

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ruuska, Jukka

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Asiakastieto Group Oyj

LEI: 743700EPLUWXE25HGM03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700EPLUWXE25HGM03_20200227154153_18

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-27

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000123195

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2112 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2112 Keskihinta: 0.00 EUR

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila

Investor Relations Manager

Puh. +358 10 270 7506

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.