February 27, 2020 10:28 ET

Investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S, der administrerer Kapitalforeningen Jyske Portefølje, ændrer i konstitueringen af bestyrelsen. Dette betyder, at ny bestyrelsesformand for bestyrelsen bliver nuværende næstformand, Erik Gadeberg, mens Bo Ancher Christensen bliver ny næstformand. Bestyrelsen består herudover af Hans Jørgen Larsen, Hans Frimor og Jane Soli Preuthun.

Ændringerne er vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 og træder i kraft pr. 1. marts 2020.

