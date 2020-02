February 27, 2020 10:29 ET

2019 blev et år med høje afkast på aktiemarkedet. Efter store fald gennem de sidste tre måneder af 2018 startede 2019 med at genvinde store dele af det tabte tilbage. Herfra fortsatte markedet, med nogle udsving undervejs, til nye højder. Samtlige INDEX-afdelinger sluttede året med positive afkast i den høje ende. Dog med store forskelle mellem regioner og særligt investeringsstile. Karakteristisk på tværs af regioner var det, at vækstaktier i endnu højere grad, end det sås sidste år, gjorde det væsentligt bedre end markedet generelt.



Trods generelt stigende renter i de sidste måneder af året faldt renterne samlet set over hele året, hvorfor eksponeringer til obligationer bidrog positivt til afkastet. I særdeleshed for eksponeringer til lange obligationer, som oplevede tocifrede afkast.

Emerging Markets havde et turbulent år, der var præget af handelskonflikten mellem USA og Kina. Og selv om der var store afkastforskelle imellem landene, klarede Emerging Markets sig som helhed væsentligt dårligere end MSCI World. Samtidig kunne Small Cap-aktierne ikke følge med de store vækstaktier i særligt USA.

I hovedtræk kan udviklingen i Værdipapirfonden Sparindex opsummeres således:

Afkastet for fondens aktieafdelinger blev på mellem 25,50 % og 30,04 %

Afkastet for fondens blandede afdelinger blev på mellem 8,94 % og 22,83 %

Fondens formue var ved udgangen af 2019 på ca. 1.913 mio. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev på 347 mio. kr.

Værdipapirfondens årsrapport for 2019 er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan også downloades på sparinvest.dk. Spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen kan rettes til direktør Lise Bøgelund på telefon 36 34 75 00.

