February 27, 2020 11:00 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.2.2020 kello 18:00

Vincit Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 julkaistu

Vincit Oyj on julkaissut Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 -dokumentin.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 -dokumentti on saatavilla PDF-muotoisena tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilta osoitteessa http://www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

