Udlånsvækst og kursgevinster giver det bedste resultat i GrønlandsBANKENs historie.

GrønlandsBANKEN opnåede i 2019 et resultat på kr. 150,5 mio. før skat mod kr. 140,3 mio. i 2018. Primo egenkapitalforrentningen efter udbytte og før skat blev på 15,6 % p.a. og vurderes at være tilfredsstillende. Resultatet efter skat er på kr. 129,9 mio. mod kr. 112,9 i 2018 og forrenter primo egenkapitalen med 13,5 % p.a. efter skat og efter udbytte.

Resultatet er rekord i bankens historie og i toppen af det senest udmeldte estimat for året på kr. 135-155 mio., som banken gav ved aflæggelsen af regnskabet for årets første ni måneder.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger er lidt lavere end i 2018. Resultatet udgør tkr. 148.874 mod tkr. 152.799 i 2018.

For 2019 indstilles til generalforsamlingen at udbyttebetalingen uændret udgør kr. 30 pr. aktie.

Netto rente- og gebyrindtægter stiger med tkr. 6.899 i forhold til 2018, mens omkostninger til personale og administration stiger med tkr. 10.477 til tkr. 167.884. Det var forventet, at bankens stigende forretningsomfang ville betyde, at banken i 2019 skulle øge medarbejderstaben.

For året som helhed udgør kursreguleringer på værdipapirer og valuta en gevinst på tkr. 9.585 mod et tab på tkr. 1.546 i 2018.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør tkr. 7.959, hvilket er noget lavere i forhold til 2018. De samlede nedskrivninger i 2019 er beskedne og udgør 0,1 % af bankens udlån og garantier.

Udlån steg igen i fjerde kvartal og er i løbet af 2019 forøget tilfredsstillende med tkr. 286.562 til tkr. 3.758.736 eller 8,3 %.

Garantier er i årets løb steget med tkr. 201.933 til tkr. 1.479.537.

De samlede udlån og garantier er dermed forøget tilfredsstillende med i alt tkr. 488.495 til tkr. 5.238.273. og er dermed på det hidtil højeste niveau.

GrønlandsBANKENs kapitalprocent er ved udgangen af 2019 opgjort til 22,5 og banken har opgjort det individuelle solvensbehov til 11,9 %.





Forventet udvikling i 2020

I 2020 forventes en positiv udvikling i den grønlandske økonomi. Den økonomiske fremgang giver grundlag for en vis optimisme i banken, hvorfor udlånet forventes at kunne øges moderat i 2020.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger forventes moderat højere end i 2019 på baggrund af overenskomstmæssige lønstigninger, lidt flere medarbejdere og stigende compliance og IT-omkostninger.

På baggrund af det fortsat lave renteniveau må der forventes moderate kurstab på bankens obligationsbeholdning. 2019 var særligt påvirket af en kursgevinst på kr. 8,6 mio. ved salget af 75% af SparInvest til Nykredit og denne indtægt kan dermed ikke forventes i 2020.

På baggrund af disse forhold forventes et resultat før skat i niveauet kr. 120 – 140 mio. kr. mod kr. 150,5 mio. i 2019.





Vedhæftet fil