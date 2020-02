Villers-lès-Nancy, le 27 février 2020 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

HASHCODE GOOGLE 2020

Les équipes de Développement Pharmagest

se classent 1ères en France

et se hissent au 59ème rang mondial

36 collaborateurs Dev Pharmagest ont participé au HashCode 2020, répartis dans 11 équipes.

L’Equipe BeerPrograming de Pharmagest se classe 1 ère en France (sur 784 équipes participantes) 59 ème au niveau mondial (sur 10.724 équipes participantes).

Une nouvelle consécration : les meilleurs développeurs de France sont chez Pharmagest.

***



Une compétition mondiale

Le Hash Code est une compétition proposée par Google aux développeurs du monde entier. Par équipe de 2 à 4 personnes, les participants doivent résoudre un problème d’ingénierie réel fourni par Google.

Se mesurer à d’autres développeurs dans le monde entier avec le même sujet au même moment

L’enjeu de cette prestigieuse compétition pour les équipes Pharmagest était de se démarquer en trouvant, en 4 heures seulement, une solution démontrant leurs compétences informatiques mais aussi leur créativité et la force du travail d’équipes pour résoudre des problèmes.

Le défi proposé par Google cette année était d'obtenir le meilleur score en scannant différents livres qui ont été distribués dans différentes bibliothèques en un nombre limité de jours. Des exemplaires du même livre peuvent être disponibles dans plusieurs bibliothèques. Un score a été attribué à chaque livre et les points ne pouvaient être obtenus qu'une seule fois par livre.

Les meilleurs développeurs français sont chez Pharmagest : n°2 au classement CodinGame 2019

Dans son étude 2019 « Où travaillent les meilleurs développeurs en France en 2019 », publiée dans Forbes France de janvier 2020, CodinGame classe Pharmagest 2ème du Top 10 des entreprises françaises en matière de talents informatiques.

Damien MARINGER, Directeur Technique chez Pharmagest, commente : « Après le classement CodinGame paru fin 2019, les résultats de cette compétition mondiale proposée par Google confirment que nous avons, au sein du Groupe, des talents qui figurent parmi les meilleurs développeurs de l’Hexagone. Nous sommes très fiers de la dynamique qui s’est construite autour de ce Hash Code et des résultats obtenus par nos 11 équipes. Ce genre de compétition est un excellent moyen de se mesurer à d’autres développeurs dans le monde entier avec le même sujet au même moment. Le travail en équipe et le partage des compétences ont été les principaux ingrédients de notre réussite. C’est une grande fierté pour le Groupe Pharmagest. »

Jennifer THOMAS - Tech Leader, chez Pharmagest depuis 2016, Mikaël FRECHE - architecte, chez Pharmagest depuis 2010, Guillaume BILLEY - Lead Developer chez Lybero.net, ex-architecte chez Pharmagest entre 2014 et 2019, membres de l’équipe BeerProgramming, précisent : « Nous commençons à être rompus à l'exercice, c'est notre 4ème HashCode dont 3 ensemble. L'un des intérêts du challenge est le travail en équipe : sur ce point nous nous connaissons, nous comprenons et nous complétons parfaitement. Et le Hub était très stimulant cette année, avec un classement incertain jusqu'au bout ».

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 43% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook







