February 27, 2020 14:30 ET

Efore Oyj Pörssitiedote 27.2.2020 klo 21:30





Efore Oyj:n (jatkossa Enedo Oyj) omien osakkeiden luovutus, osakkeiden lunastus ja osakkeiden lukumäärä osakkeiden yhdistämisen jälkeen

Efore Oyj:n (jatkossa Enedo Oyj)(”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.2.2020 vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää yhtiön hallussa olevia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen.

Osana järjestelyitä, ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Yhtiö luovuttaa transaktiopäivänä 27.2.2020 (”Transaktiopäivä”) enintään 217,217 hallussa olevia omia osakkeita vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisen osakkeiden lukumäärä on jaollinen 50:llä. Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärän saattamiseksi jaolliseksi luvulla 50 tarvittiin 44,132 osaketta. Vastikkeetta luovutettujen osakkeiden lukumäärä oli siten yhteensä 44,132 osaketta. Vastikkeetta luovutettujen osakkeiden markkina-arvo 27.2.2020 päivän päätöskurssilla oli yhteensä 1765.28 euroa. Edelleen, ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, Yhtiö on Transaktiopäivänä lunastanut edellä mainitun luovutuksen yhteydessä jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyi lunastussuhteen 50/1 mukaisesti, eli yhteensä 409,810,814 Yhtiön osaketta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, Yhtiön hallitus on päättänyt mitätöidä Yhtiön haltuun Transaktiopäivänä tulleet 409,810,814 Yhtiön osaketta sekä 3,393,201 ennestään Yhtiön hallussa ollutta Yhtiön osaketta, eli yhteensä 413,204,015 osaketta. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 8,432,735.

Yhtiön 413,204,015 osakkeen mitätöinti sekä Yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä rekisteröidään kaupparekisteriin 28.2.2020 mennessä. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden muuttuneella lukumäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä arviolta 28.2.2020.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

