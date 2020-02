BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 27 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , fabricant d'ordinateurs de poche, de smartphones et de récepteurs GNSS de précision renforcés, a annoncé aujourd'hui son expansion en Inde par le biais d'un nouveau partenariat avec Elkay India. Cette alliance répond à un besoin rencontré par les marchés indiens de l'arpentage, de l'industrie et de l'énergie en faveur de récepteurs et enregistreurs de données fonctionnant en permanence dans des conditions météorologiques difficiles.



« Ce partenariat avec Elkay India était un choix naturel pour Juniper Systems », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited, une société basée près de Birmingham, au Royaume-Uni. « Elkay comprend la technologie sophistiquée et l'ingénierie de nos produits, ainsi que les besoins du marché. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Elkay à l'avenir ».

L'Inde est un marché important pour les produits de Juniper, qui fonctionnent continuellement dans des conditions météorologiques extrêmes. Les professionnels travaillant en extérieur, tels que les arpenteurs et opérateurs de centrales électriques, affrontent souvent des aléas météorologiques inattendus qui évoluent rapidement. À travers tout le pays, les températures varient de 0 °C à 45 °C, voire davantage selon les saisons. Ces fluctuations, ainsi que les tourbillons de poussière et les pluies de mousson, peuvent causer l'arrêt des ordinateurs de poche sur le terrain et compromettre les données essentielles saisies pendant la journée.

« Les ordinateurs renforcés de Juniper Systems sont spécialement conçus pour les travailleurs qui font face à des conditions météorologiques difficiles », a expliqué M. Bowe. « En Inde, les professionnels travaillant en extérieur accusent des retards lorsque leurs ordinateurs de terrain cessent de fonctionner à cause des fortes pluies, par exemple. Nos produits sont hermétiques aux éléments et continuent de fonctionner en dépit des conditions extrêmes ».

« Fournir ces ordinateurs de poche et récepteurs GNSS renforcés aux travailleurs de notre pays est très important », a affirmé M. Sunil Lamba, directeur général d'Elkay India. « Nous savons qu'il existe un besoin sur le marché pour ces produits hautement fiables, et nous sommes heureux de travailler avec Juniper Systems Limited pour les proposer aux entreprises dont les employés travaillent à l'extérieur la majeure partie du temps ».

Certains des produits de Juniper qui devraient avoir un impact positif sur le marché indien comprennent la nouvelle tablette renforcée Mesa™ 3 , l' ordinateur de poche renforcé Archer™ 3 et le récepteur GNSS submétrique renforcé Geode™ GNS2 . Tous ces produits sont classifiés IP68, ce qui signifie qu'ils font l'objet de tests rigoureux assurant que les ordinateurs sont étanches à l'eau et la poussière, continuent de fonctionner après une chute et conservent les données collectées quelles que soient les conditions.

Fabriqués aux États-Unis, ces produits répondent également à la norme militaire américaine MIL-STD-810G pour les équipements, ce qui indique que ces ordinateurs ont été testés pour satisfaire aux limites extrêmes de conditions environnementales auxquelles ils sont exposés tout au long de leur durée de service.

La tablette renforcée Mesa 3 offre une grande flexibilité de choix entre les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows 10 et Android™. La Mesa 3 et l'Archer 3 affichent en outre une autonomie de batterie prolongée comprise entre 8 et 12 heures avec une seule charge. Ces fonctionnalités aident à rendre les travailleurs sur le terrain plus productifs et plus efficaces.

Le Geode GNS2 renforcé est un récepteur qui offre une précision submétrique et en temps réel pour enregistrer des positions géographiques précises. Il reçoit des signaux provenant des balises GPS, SBAS, GLONASS, BeiDou, GALILEO et QZSS, et est compatible avec une large variété d'appareils équipés de divers systèmes d'exploitation, dont Windows, Windows Mobile, Android, iPhone et iPad.

Les produits de Juniper Systems sont désormais disponibles partout en Inde.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan (Utah, États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés et fournit des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels comptent sur la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, des réseaux d'approvisionnement et des applications militaires.

À propos d'Elkay India

Fondée en 1992, Elkay est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de sous-systèmes, systèmes et composants électroniques. La société s'étend rapidement dans les secteurs des services d'intégration de systèmes et des solutions informatiques. La forte présence d'Elkay sur les marchés de la navigation et de la surveillance lui permet de gérer efficacement les besoins de projet de bout en bout de ses clients. Le groupe compte parmi sa clientèle d'importants acteurs des domaines de la défense et de l'aéronautique, des télécommunications et de l'industrie, en plus de servir des organisations gouvernementales centrales et d'État à travers le pays.

CONTACTS Juniper Systems Limited https://junipersys.com Simon Bowe, Directeur général +44 (0) 1527 870773 simon@junipersys.com Barbara Sanner, Contact auprès des médias +1 480 980 0298 barbara.sanner@junipersys.com Elkay India Sunil Lamba, Directeur général +31 (0) 71-5249290 sunil@elkayintl.com