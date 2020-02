København, 27. februar 2020





Som tidligere annonceret (selskabsmeddelelse nr. 19/2019) og oplyst i årsrapporten 2018 har selskabet tre verserende transfer pricing skattesager vedrørende den frasolgte Plumrose forretning i Venezuela for perioden 2008-14.



EAC Invest fik fuldt medhold i den væsentligste sag i landsskatteretten i juni 2019, men Skattestyrelsen har anket afgørelsen og sagen afventer behandling.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 21/2019 fik EAC Invest den 27. november 2019 fuldt medhold i Landsskatteretten i de to udestående skattesager vedrørende udbytte og royalties. Skattestyrelsen havde 3 måneder til at appellere afgørelsen, og har nu appelleret begge sager med anmodning om behandling i Landsretten.

Kammeradvokten har anmodet om, at alle 3 skattesager behandles samlet i Landsretten og vi forventer en behandling af sagerne i løbet af 2020.

Såfremt alle sager ultimativt bliver vundet, skønnes dette at have en positiv likviditetspåvirkning på netto ca. DKK 11 mio. og selskabet vil herefter have et samlet fremførbart underskud på estimeret DKK 85 mio.

I det usandsynlige tilfælde at sagerne falder negativt ud, vil det eliminere fremførbare underskud og medføre en markant negativ likviditetspåvirkning, der vil medføre væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift.

















