LIONE, Francia e CAMBRIDGE, Mass., Feb. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie innovative incapsulando sostanze terapeutiche all'interno dei globuli rossi, ha annunciato in data odierna che Gil Beyen, Amministratore delegato della società, presenterà un aggiornamento aziendale durante il 40° Convegno annuale sull'assistenza sanitaria (Annual Health Care Conference) di Cowen and Company che si terrà il 2 marzo 2020 a Boston, Massachusetts.

40 ° Convegno annuale sull’assistenza sanitaria di Cowen and Company Data: Lunedì 2 marzo 2020 Ora: 12:00 ET (18:00 CET) Luogo: Boston, Massachusetts

Informazioni su ERYTECH: www.erytech.com

ERYTECH è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie innovative basate sui globuli rossi per il trattamento di forme tumorali gravi e malattie orfane. Grazie alla sua piattaforma proprietaria ERYCAPS, che utilizza una tecnologia innovativa per incapsulare le sostanze terapeutiche all'interno dei globuli rossi, ERYTECH sta sviluppando una pipeline di prodotti candidati all'approvazione e destinati a rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte dei pazienti. L'obiettivo principale di ERYTECH consiste nello sviluppo di prodotti candidati all'approvazione che agiscono sul metabolismo alterato delle cellule tumorali privandole degli aminoacidi necessari per la loro crescita e sopravvivenza.

Il principale prodotto candidato dell'azienda, l'eryaspase, che prevede l'incapsulamento di L-asparaginasi nei globuli rossi derivati da donatori, agisce sul metabolismo alterato della glutammina e asparagina delle cellule tumorali. L'eryaspase si trova nella Fase 3 dello studio clinico per il trattamento di seconda linea del carcinoma pancreatico e nella Fase 2 del trial per il trattamento del carcinoma mammario triplo negativo. È in corso uno studio di Fase 2 sponsorizzato dallo sperimentatore sulla leucemia linfoblastica acuta nei paesi nord europei.

ERYTECH produce i suoi prodotti candidati all'approvazione per il trattamento di pazienti in Europa presso lo stabilimento certificato GMP a Lione, Francia, e per pazienti negli Stati Uniti presso lo stabilimento certificato GMP di recente apertura a Princeton, New Jersey, USA.

ERYTECH è quotata sul mercato Nasdaq Global Select negli Stati Uniti (ticker: ERYP) e sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (codice ISIN: FR0011471135, ticker: ERYP). ERYTECH fa parte degli indici CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 e Next Biotech.

CONTATTI

ERYTECH

Eric Soyer

CFO & COO LifeSci Advisors, LLC

Corey Davis, Ph.D.

Relazioni con gli investitori

New York, New York NewCap

Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier

Relazioni con gli investitori

Nicolas Merigeau

Relazioni con i media +33 4 78 74 44 38

investors@erytech.com +1 (212) 915 -2577

cdavis@lifesciadvisors.com +33 1 44 71 94 94

erytech@newcap.eu