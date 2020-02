2019. aasta kujunes ASile Ekspress Grupp viimaste aastate edukaimaks. Ettevõte kasvatas digitaalsete tulude suurenemise toel müügitulu ning teenis aasta viimases kvartalis tugeva kasumi, mille toel lõpetas ka kogu majandusaasta kasumlikult.

Ekspress Grupi müügitulu ulatus neljandas kvartalis 21,7 miljoni euroni ja 2019. aastal kokku 75,3 miljoni euroni. Neljandas kvartalis kasvasid kontserni tulud 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Enim suurenesid digitaalsed tulud, mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 22% ja moodustasid detsembri lõpuks juba 60% kontserni meediasegmendi müügitulust.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli neljandas kvartalis 3,28 miljonit eurot ja 12 kuu jooksul kokku 7,16 miljonit eurot. Neljandas kvartalis teenis ettevõte viimase viie aasta suurima EBITDA.

Kontsern jõudis tulude kasvule tuginedes kasumisse, teenides neljandas kvartalis 1,65 miljonit eurot puhaskasumit ning lõpetas majandusaasta kokku 1,41 miljoni euro suuruse puhaskasumiga.

Juhtkond teeb ettepaneku jätta eelmise majandusaasta kasum jaotamata, kuna kontserni eesmärk on jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna kasvatamisse. Ekspress Grupi pikaajaline strateegia näeb ette üleminekut valdavalt digitaalsele ärimudelile. Viimase 5 aasta jooksul ellu viidud tegevuste tulemusena sõltub ettevõte järjest vähemal määral trükiteenustest.

2019. aasta viimases kvartalis oli ka Balti reklaamiturg kontserni kõigi meediaettevõtete jaoks soodne. Meediaettevõtete müügitulu kasvas viimases kvartalis 16% ja kogu aasta jooksul 13%. Osaliselt tuleneb kasv ka 2019. aastal tehtud omandamistest.

Ekspress Grupp keskendub edaspidi nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni investeerimisstrateegiat toetab tugev rahapositsioon, mis kasvas aastaga 2,2 miljonilt eurolt 4,5 miljoni euroni, ning pikaajaliste suunatud võlakirjade väljastamine koostöös LHV Varahaldusega.

2019. aastal kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk. Järjest suurem hulk meediaväljaannete lugejaid on valmis digitaalse veebisisu eest maksma. Kõige suuremat kasvu näitasid digitellimused Eestis ja Lätis. Leedus hakkas Ekspress Grupp tasulist sisu pakkuma alles kolmandas kvartalis, kuid ka sealsed tulemused on julgustavad. Ettevõte teeb ka järgmistel aastatel pingutusi digitellimuste hulga suurendamiseks kõigis kolmes Balti riigis.

Ekspress Grupp koostöös teiste meediaorganisatsioonide ja meediaettevõtete liiduga töötas 2019. aastal selle nimel, et tõsta laiema avalikkuse, regulaatorite ning seadusandjate teadlikkust meediaettevõtete õiglasema maksustamise teemal. Globaalsete digiteenuste (näiteks sotsiaalmeediavõrgud, jagamisplatvormid, erinevad mobiilirakendused, veebireklaamid jne) plahvatuslik kasv viimase 15 aasta jooksul on märkimisväärselt mõjutanud traditsioonilise majanduse struktuuri, pakkudes täiesti uusi võimalusi virtuaalsete tehingute tegemiseks. See on aga põhjustanud suuri muutusi majanduses: vähendatud maksubaasi, lubanud suurtel infotehnoloogiakontsernidel kasumite kandmist madala maksumääraga riikidesse ning soodustanud ebaausat konkurentsi kohalike meediaväljaannete tulude arvelt. Eesti Meediaettevõtete Liit on töötanud välja kolm ettepanekut kohalike ning rahvusvaheliste meediaettevõtete võrdsemaks kohtlemiseks: digimaks kohalikul turul tegutsevatele ülemaailmsetele platvormidele, digitellimustele madalam käibemaks (sarnaselt paberväljaannetele) ja selgem regulatsioon riiklike ringhäälinguorganisatsioonide tegevusele.

Neljandas kvartalis tähistasime Delfi portaali 20. sünnipäeva Eestis ja Lätis. Mõlemas riigis on Delfi juba 20 aastat eelistatuim ja suurima lugejaskonnaga uudisportaal.





KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud laenulepingus ja võlakirjade tingimustes suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2019. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 21,7 miljonit eurot (IV kvartal 2018: 19,5 miljonit eurot) ja 12 kuu müügitulu oli 75,3 miljonit eurot (12 kuud 2018: 69,1 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu kasvas 11% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus ning samuti Läti piletimüügiplatvormi SIA Biļešu Paradīze omandamisest juunis 2019, mille tulemusena kasvas kontserni online müügitulu ja selle osakaal kogukäibes. SIA Biļešu Paradīze haldab elektroonilist piletimüügiplatvormi ( bilesuparadize.lv ) ja piletimüügikohti, müües nende kaudu ürituste korraldajate nimel pileteid erinevatele meelelahutusüritustele. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas IV kvartali lõpus 42% kogukäibest ning 60% meedia segmendi käibest. Kontserni 2019. aasta 12 kuu digitaalsed tulud kasvasid 22% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2019. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 3,28 miljonit eurot (IV kvartal 2018: 1,22 miljonit eurot) ja 2019. aasta 12 kuu tulemus oli 7,16 miljonit eurot (12 kuud 2018: 4,21 miljonit eurot). EBITDA kasvas 70% võrreldes eelmise aastaga, millest +0,84 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 „Rendilepingud“ mõju EBITDA-le. EBITDA marginaal kasvas 9,5%-ni (12 kuud 2018: 6,1%). IV kvartalis teenis kontsern 1,65 miljonit eurot kasumit. 2019. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,41 miljonit eurot (12 kuud 2018: 0,03 miljonit eurot). Kasumlikkuse kasvu taga on eelkõige meediasegmendi head tulemused. Trükiteenuste segmendi kasumlikkus langes seoses tiheneva konkurentsiga ja sisendhindade tõusuga.

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavaid varasid ja rendikohustusi bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 4,5 miljonit eurot ja omakapitali 51,6 miljonit eurot (53% bilansimahust, jättes arvestamata IFRS 16 mõju - 55%). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 2,2 miljonit eurot ning 50,4 miljonit eurot (64% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2019 oli kontserni netovõlg 20,1 miljonit eurot, jättes arvestamata IFRS 16 mõju, oli kontserni netovõlg 16,8 miljonit eurot (31. detsember 2018: 13,3 miljonit eurot).





Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu IV kv 2019 IV kv 2018 Muutus % 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Muutus % Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 13 441 11 246 20% 44 218 37 248 19% sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 9 842 7 093 39% 30 534 24 561 24% Trükiteenuste segment 6 906 7 052 -2% 25 695 25 242 2% Kesksed tegevused 518 338 53% 2 076 2 341 -11% Segmentidevahelised elimineerimised (1 180) (1 238) (4 533) (4 342) KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 19 685 17 398 13% 67 456 60 489 12% Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 15 627 13 509 16% 52 711 46 716 13% sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 10 103 7 482 35% 31 577 25 954 22% Trükiteenuste segment 6 906 7 052 -2% 25 695 25 242 2% Kesksed tegevused 518 338 53% 2 076 2 341 -11% Segmentidevahelised elimineerimised (1 339) (1 409) (5 185) (5 204) KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 21 712 19 490 11% 75 297 69 096 9%





(tuhandetes EUR) EBITDA IV kv 2019 IV kv 2018 Muutus % 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Muutus % Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 2 978 1 333 123% 5 966 3 355 78% Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 3 083 1 221 152% 6 376 3 329 92% Trükiteenuste segment 567 479 18% 2 032 2 403 -15% Kesksed tegevused (296) (450) 34% (1 150) (1 492) 23% Segmentidevahelised elimineerimised (52) (3) (75) (2) KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 3 196 1 359 135% 6 772 4 263 59% KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 3 284 1 215 170% 7 164 4 206 70%





EBITDA marginaal IV kv 2019 IV kv 2018 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 22% 12% 13% 9% Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 20% 9% 12% 7% Trükiteenuste segment 8% 7% 8% 10% KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 16% 8% 10% 7% KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 15% 6% 10% 6%





Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2019 31.12.2018 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 3 647 1 268 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 705 9 154 Ettevõtte tulumaksu nõuded 0 27 Varud 3 120 3 382 Käibevara kokku 19 472 13 831 Põhivara Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 975 1 588 Edasilükkunud tulumaksu vara 38 44 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 254 2 345 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 356 319 Materiaalne põhivara 14 943 11 921 Immateriaalne põhivara 56 369 46 691 Põhivara kokku 75 935 62 907 VARAD KOKKU 95 407 76 738 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 5 100 1 356 Võlad ja ettemaksed 16 483 10 801 Ettevõtte tulumaksu kohustused 65 29 Lühiajalised kohustused kokku 21 647 12 186 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 19 242 14 118 Muud pikaajalised kohustused 2 895 0 Pikaajalised kohustused kokku 22 137 14 118 KOHUSTUSED KOKKU 43 784 26 304 OMAKAPITAL Vähemusosalus 100 87 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 17 878 17 878 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (22) (22) Reservid 1 688 1 688 Jaotamata kasum 17 701 16 526 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 51 522 50 347 OMAKAPITAL KOKKU 51 622 50 434 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 95 407 76 738

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2019 IV kv 2018 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Müügitulu 19 685 17 398 67 456 60 489 Müüdud toodangu kulu (14 660) (13 884) (54 044) (48 874) Brutokasum 5 025 3 513 13 412 11 615 Muud äritulud 157 173 607 394 Turunduskulud (814) (930) (3 124) (3 108) Üldhalduskulud (2 156) (2 211) (8 024) (7 609) Muud ärikulud (94) (33) (148) (82) Ärikasum /(kahjum) 2 119 511 2 722 1 211 Intressitulud 4 25 22 143 Intressikulud (229) (138) (784) (443) Muud finantstulud/(kulud) (24) (52) (61) (103) Kokku finantstulud/(kulud) (249) (165) (823) (403) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (22) (261) (38) (273) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt (17) (243) (114) (234) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 831 (158) 1 746 302 Tulumaks (186) (83) (339) (276) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 1 645 (240) 1 407 25 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 637 (262) 1 394 6 Vähemusosalusele 8 21 13 19 Koondkasum /(kahjum) kokku 1 645 (240) 1 407 25 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 637 (262) 1 394 6 Vähemusosalusele 8 21 13 19 Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,05 (0,01) 0,05 0,00





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 2019 2018 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum 2 722 1 211 Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 4 070 3 052 Kasum osaluse muutusest tütarettevõttes (31) 0 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest (4) (5) Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (2 929) (397) Varude muutus 262 (550) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3 594 2 449 Rahavood põhitegevusest 7 684 5 760 Makstud ettevõtte tulumaks (270) (379) Makstud intressid (740) (462) Rahavood äritegevusest kokku 6 675 4 920 Rahavood investeerimistegevusest Tütarettevõtete / sidusettevõtete ost (miinus omandatud raha) (6 648) 0 Muude investeeringute ost ja laekumised 9 (995) Sissemaksed/laekumised kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse /-st (63) 0 Saadud intressid 14 127 Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost (2 775) (3 082) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 19 29 Antud laenud (118) (700) Laenude tagasimaksed 303 1 763 Rahavood investeerimistegevusest kokku (9 259) (2 858) Rahavood finantseerimistegevusest Väljamakstud dividendid 0 (2 085) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (2018: kapitalirendimaksed) (978) (74) Arvelduskrediidi kasutuse muutus (265) 1 191 Võlakirjade emiteerimine 5 000 0 Saadud laenud / Laenude tagasimaksed 1 207 (900) Rahavood finantseerimistegevusest kokku 4 964 (1 868) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 379 194 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 268 1 073 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 647 1 268





Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

+372 669 8381

signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

