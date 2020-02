February 28, 2020 01:00 ET

Ackermans & van Haaren behaalt over het volledige jaar 2019 een recordwinst van 394,9 miljoen euro (2018: 289,6 miljoen euro), mede dankzij een belangrijke meerwaarde op de verkoop van Residalya.

AvH realiseert een rendement op eigen vermogen van 11,3%.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een verhoging van het dividend voorgesteld met 7,8% tot 2,50 euro per aandeel.







U kan de videoboodschap van Jan Suykens, CEO van Ackermans & van Haaren, over de jaarresultaten bekijken op onze website of ons persbericht lezen via de link onderaan.









