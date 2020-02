February 28, 2020 01:30 ET

Revenus locatifs bruts France 2019

Revenus locatifs bruts France de l’année 2019 : 41,6 millions d’euros, en hausse de 12,0% dont +3,2% à périmètre constant1

Paris, le 28 février 2020 – Galimmo SCA, foncière cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, spécialisée dans l’immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en France, annonce ce jour les revenus locatifs bruts de l’année 2019.

CHIFFRES CLÉS AU 31 DECEMBRE 2019

En millions d’euros 2019 2018 Évolution

à périmètre courant Évolution

à périmètre constant1 Revenus locatifs bruts France 41,6 37,2 +12,0% +3,2%

(Données non auditées)

Les revenus locatifs bruts de l’année 2019 en France s’élèvent à 41,6 millions d’euros, en hausse de 12,0%. Cette progression résulte :

D’une part, de l’effet du programme d’extension et de rénovation du centre commercial Shop’in Houssen à proximité de Colmar, livré en septembre 2018, et de l’acquisition du centre commercial de Creil Saint-Maximin (Oise) réalisée le 8 mars 2019, correspondant à un total de revenus locatifs bruts additionnels de 3,3 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2019 ;

D’autre part, de l’augmentation de 1,1 million d’euros des revenus locatifs bruts à périmètre constant, soit une hausse de 3,2%, liée à la revalorisation des loyers et à la progression des revenus du specialty leasing.

Performance opérationnelle

En 2019, l’activité locative en France s’est traduite par la signature de 108 baux et opérations commerciales portant sur une surface totale de 19 139 m² GLA.

La contribution du 4ème trimestre est de 43 signatures :

27 renouvellements de baux et recommercialisations de surfaces libérées depuis moins de 12 mois au sein des sites existants pour un montant de 1,6 million d’euros de loyers minimums garantis ;

7 signatures concernant des locaux vacants depuis plus de 12 mois ainsi que le projet d’extension du centre commercial d’Ermont, pour un total de 0,2 million d’euros ;

9 baux dérogatoires correspondant à un revenu de 0,2 million d’euros.

Au total, les signatures de l’année 2019 ont porté sur un montant de 5,1 millions d’euros et la réversion brute sur anciens loyers s’est élevée à 10,7% à périmètre comparable.

Parmi les enseignes ayant poursuivi leur développement au sein du portefeuille de Galimmo figurent Nespresso, JD Sport, Barbe de Papa, Adopt’ et Qipao.

L’activité de specialty leasing a continué de progresser, contribuant à l’animation du parcours client et à l’élargissement de l’offre avec des produits traditionnellement non présents en centres commerciaux. Galimmo a notamment accueilli la marque Tesla et ses voitures électriques au centre commercial Cora Mundo’ à deux reprises au cours de l’année 2019.

Avancées des projets de développement

L’activité en matière de développement poursuit sa dynamique.

Le chantier d’extension et de rénovation du centre commercial de Rennes Pacé a été lancé en octobre 2019 : 3 800 m² GLA additionnels porteront la surface totale du site à 19 000 m² (y compris hypermarché) ; le site accueillera une soixantaine de boutiques au total après achèvement des travaux prévu au 4ème trimestre 2020.

Par ailleurs, Galimmo a poursuivi la précommercialisation de l’extension du centre commercial d’Ermont. Le projet prévoit la création de 3 100 m² GLA additionnels portant la surface totale du site à plus de 19 000 m² (y compris hypermarché) ; il accueillera une quarantaine de boutiques à l’automne 2021.

Trois moyennes surfaces, précédemment occupées par Cora et restructurées après leur libération, ont été livrées en octobre 2019. Ainsi, le centre commercial de Blois a accueilli l’enseigne Action sur une surface de 1 000 m², un cabinet dentaire s’est implanté dans le centre commercial de Livry Gargan et Maxi Zoo a ouvert sur le site de Dole. Par ailleurs, l’enseigne Darty a ouvert ses portes au public le 31 octobre 2019 dans le centre commercial de Val d’Yerres.

En outre, les centres commerciaux de Cambrai, Nancy-Houdemont et Wittenheim ont bénéficié de programmes de rénovation importants et le centre commercial de Cambrai a adopté Shop’in Cambrai comme nouvelle identité, marquant ainsi sa transformation en une véritable destination de shopping convivial.

Perspectives

Galimmo SCA poursuit le déploiement de son plan d’investissement et de sa politique de gestion dynamique de ses centres commerciaux destinés à en renforcer l’attractivité et à valoriser son portefeuille d’actifs en France.

L’achèvement des travaux et la livraison de l’extension du centre commercial de Rennes Pacé sont prévus au 4ème trimestre 2020.

L’année 2020 verra également le début des travaux d’extension et de rénovation du centre commercial d’Ermont.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 682 millions d’euros hors droits au 30 juin 2019. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2019.

1 Retraité de l’effet des extensions livrées et des acquisitions effectuées depuis le 1er janvier 2018.







