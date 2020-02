February 28, 2020 02:00 ET

Enedo Oyj Pörssitiedote 28.2.2020 klo 9:00





Enedo Oyj päivittää tiedonantopolitiikkaansa



Enedo Oyj:n hallitus on 27.2.2020 hyväksynyt päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita Enedo Oyj noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa. Keskeinen muutos tiedonantopolitiikassa koskee tilausten tai asiakkuuksien julkistamista pörssitiedotteella. Jatkossa uusista tilauksista tai asiakkuuksista, joiden odotettu vuotuinen arvo on yli 5% yhtiön liikevaihdosta, tiedotetaan pörssitiedotteella. Muista tärkeistä tilauksista tai asiakkuuksista Enedo tiedottaa lehdistötiedotteella. Lisäksi tiedonantopolitiikkaan on tehty teknisluonteisia päivityksiä.

Muutos tiedonantopolitiikassa astuu voimaan välittömästi. Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liiteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Enedo Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 13/2020, varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2020 ja puolivuosikatsaus 2020 julkaistaan 13.8.2020.

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

Nasdaq Helsinki Oy

Enedo konserni

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 388 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com





