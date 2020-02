Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2020 klo. 9:00



DIGITALIST 2019 – KANSAINVÄLISTYVÄÄ KASVUA

YHTEENVETO

Lokakuu – joulukuu 2019 (vuoden 2018 vertailuluvut suluissa):

·Liikevaihto 6,7 milj. euroa (7,5 milj. euroa), laskua -9,6%.

·Käyttökate (EBITDA)* -1,7 milj. euroa (-0,8 milj. euroa), -24,9 liikevaihdosta (-11,4%).

·Liiketulos* -9,5 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), -140,9% liikevaihdosta (-17,2%).

·Nettotulos -9,5 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), -140,4% liikevaihdosta (-20,5%).

·Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,02 euroa (-0,00 euroa).

Tilikausi tammikuu - joulukuu 2019 (vuoden 2018 vertailuluvut suluissa):

·Liikevaihto 27,4 milj. euroa (24,7 milj. euroa), kasvua 10,8%.

·Käyttökate (EBITDA)* -3,7 milj. euroa (-4,8 milj.euroa), -13,6% liikevaihdosta, (-19,6%).

·Liiketulos* -14,1 milj. euroa (-6,4 milj.euroa), -51,4% liikevaihdosta (-26,0%).

·Nettotulos -14,7 milj. euroa (-6,8 milj.euroa), -53,5% liikevaihdosta ( -27,6%).

·Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,02 (-0,01) euroa.

·Liiketoiminnan rahavirta -4,8 milj.euroa (-6,4 milj. euroa).

·Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 246 (270), vähennystä 8,8%.

*IFRS 16 vaikutus oli lokakuun – joulukuun käyttökatteeseen (EBITDA) 0,4 milj. euroa ja liiketulokseen -0,00 milj.euroa ja katsauskauden aikana käyttökatteeseen (EBITDA) 1,5 milj. euroa ja liiketulokseen -0,1 milj. euroa.

Lisäksi tilikauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -7,0 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla ja käyttökatteen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2019.

Toimitusjohtajan katsaus

Digitalist Groupin liikevaihto kasvoi vuonna 2019. Vuonna 2020 Digitalist Group on entistä valmiimpi vastaamaan asiakkaidensa nopeasti muuttuviin tarpeeseen.

Digitalist Groupilla on merkittäviä asiakassuhteita ja hankkeita Vancouverissa, San Franciscossa, Lontoossa, Tukholmassa ja Helsingissä. Suomen ulkopuolinen liikevaihto vuonna 2019 oli 73% (62%).

Yhtiön liikevaihto kasvoi 10,8% vuonna 2019 27,4 milj. euroon (24,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui kansainvälisen liiketoiminnan laajentumisesta, mihin osaltaan vaikuttivat positiivisesti vuosina 2017 ja 2018 Ruotsissa tehdyt yrityskaupat.

KASVUA KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA

Digitalist Groupin tavoite on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille kohderyhmilleen huippuluokan asiakaskokemuksia. Toimeksiannot ovat usein laajoja: autamme yrityksiä jopa luomaan kokonaan uusia liiketoimintamalleja.

Yhtiöllä on viidessä eri maassa sijaitsevia studioita, joissa työskentelevien asiantuntijoiden erikoisalat ulottuvat strategia- ja brändisuunnittelusta designiin ja teknologiaan. Yhdistämme kuhunkin asiakasprojektiimme tarvittavaa osaamista eri maissa toimivista studioistamme.

Digitalist Groupin suurimpien asiakkuuksien joukossa ovat mm. ruotsalainen Unionen, Honda, Volvo ja Tikkurila. Muita merkittäviä asiakkaitamme ovat mm. Spotify, AFRY, Finnair, Fredman, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Läkare utan gränser, Kulturhuset Stadsteatern, ja Väestörekisterikeskus.

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana yhtiön tärkeä asiakas City Cruises Lontoosta otti käyttöön Digitalist Groupin kehittämän Ticknovate-lipunmyyntijärjestelmän. Ticknovate auttaa City Cruisesia parantamaan asiakaskokemustaan ja kasvattamaan liikevaihtoaan.

City Cruisesin ja Hondan kanssa solmitut sopimukset ovat tunnustuksia yhtiön merkittävälle osaamiselle matkailun ja liikkumisen digitalisoinnissa.

Vuonna 2019 tehtiin kiinnostavia uusia avauksia myös pakkausteollisuudessa. Digitalist Group on yksi lokakuussa julkistetun The Paper Bottle Companyn taustavoimista yhdessä alan merkittävien toimioiden kanssa.

TOIMINNAN TEHOSTAMISTA

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa oli 246 (270), vähennystä 8,8%, joiden joukossa yli 30 eri kansallisuutta viidessä eri maassa. Tämä kuvaa hyvin yhtiömme monimuotoisuutta ja on yksi merkittävä lisäarvoa tuova tekijä asiakkaillemme.

Vuoden 2019 aikana olemme tehneet paljon töitä kannattavuuden parantamiseksi sekä toimintamallien ja kulttuurin yhtenäistämiseksi. Nämä tavoitteet ovat keskeisiä myös tilivuoden 2020 aikana. Erityishuomioita ja tarkennuksia vaativat edelleen kannattava kasvu, prosessien tehostaminen tehtyjen yrityskauppojen osalta sekä yrityksen strategian ja avainviestien kiteyttäminen.

Tilivuoden aikana konsernissa käytiin läpi tehostamisohjelma, johon kuului Suomessa yhteistoimintaneuvottelut kohdistuen konsernijohtoon, myyntiin, tukitoimintoihin, projektijohtoon sekä esimiestehtävissä oleviin henkilöihin, sekä toimintojen keskittämiseen Suomessa Helsinkiin.

ASIAKASKOKEMUKSELLA KILPAILUETUA

Aloitan innoissani ensimmäistä täyttä vuotta Digitalist Groupin toimitusjohtajana. Uskon, että asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on vuonna 2020 yhä tärkeämpi prioriteetti asiakkaillemme. Avainasemassa on kyky jalostaa ja ymmärtää asiakasdataa.

Kansainväliset trendit osoittavat, että asiakaskokemus nousee kaikilla markkinoilla yritysten strategiseksi voimavaraksi. Digitalist Groupilla on erinomainen valmius vastata tähän murrokseen.

Uskon, että vuonna 2019 toteutettu tehostamisohjelma antaa hyvän perustan kohti parempaa kannattavuutta. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta sekä Digitalist Groupin kansainvälistä henkilökuntaa vahvasta energiasta monien muutosten keskellä.

/ Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 6,7 milj. euroa (7,5 milj. euroa), mikä on -9,6% vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävien asiakashankkeiden oletettua hitaampi käynnistyminen, erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös tehdyt tehostamistoimenpiteet kapasiteetin vähentymisen kautta vaikuttavat liikevaihtoon.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 27,4 milj.euroa (24,7 milj. euroa), mikä oli 10,8% enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvu johtui kansainvälisen liiketoiminnan laajentumisesta, tähän osaltaan vaikuttivat positiivisesti vuosina 2017 ja 2018 Ruotsissa tehdyt yrityskaupat. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti tilikaudella jo yli puolet liikevaihdosta, ollen 73% (62%).

TULOS

Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -1,7 milj. euroa (-0,8 milj. euroa), liiketulos oli -9,5 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -9,6 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen nettotulos oli -9,5 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), tulos per osake oli -0,02 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,00 euroa). Vuosineljänneksen nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus (-7 milj. euroa).

Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -3,7 milj. euroa (-4,8 milj. euroa), liiketulos -14,1 milj. euroa (-6,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -15,0 milj. euroa (-7,1 milj. euroa). Tilikauden käyttökatteeseen (EBITDA) vaikuttivat muun muassa IFRS 16- standardin käyttöönotto, merkittävien asiakashankkeiden myöhästymiset sekä yhtiön integraatioon liittyvät ylimääräiset kulut. Tilikauden nettotulos oli -14,7 milj. euroa (-6,8 milj. euroa), tulos per osake oli -0,02 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa).Tilikauden liiketulokseen ja nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus (-7 milj. euroa). Vertailu tilikauden tulos sisältää yhteensä 0,5 milj. euroa, yrityskauppoihin liittyviä kuluja.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -8,3 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -69,4 (-28,3) prosenttia.

INVESTOINNIT

Tilikaudella investoinnit olivat 1,8 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Pääasiassa investoinnit olivat järjestelmä-hankkeeseen ja tuotekehitys projektiin liittyviä kuluja. Tilikauden taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,4 milj.euroa (0,6 milj. euroa). Tuotekehitysmenot liittyvät Ticknovate-tuotteen kehittämiseen. Edellisen tilikauden investoinnit sisälsivät yrityskauppajärjestelyjä.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumman pienennys johtui pääasiassa liikearvon alaskirjauksesta (-7 milj.euroa) ja oli 26,3 milj. euroa (32,2 milj. euroa). Oma pääoma oli -8,3 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -31,7% (21,8%). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Yhtiön oman pääoman negatiiviseen muutokseen tilikaudella vaikutti tappiollinen tulos ja tappiollisuuteen vaikutti myös liikearvoon tehty alaskirjaus (7 milj.euroa).

Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 8,7 milj. euroa (7,5 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit.

Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajiltaan. Korolliset velat 31.12.2019 olivat yhteensä 26,8 milj. euroa (16,3 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 14,8 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa tilikauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -4,8 milj. euroa (-6,4 milj. euroa), muutosta +1,6 milj. euroa. Negatiiviseen rahavirtaan vaikutti tappiollinen tulos.

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin myyntisaamisia 6,2 milj. euroa (7,6 milj. euroa).

LIIKEARVOT





Konsernin taseessa oli 31.12.2019 liikearvoa 10,9 milj. euroa (18,1 milj. euroa) tilikaudella kirjatun arvonalennuksen jälkeen. Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 31.12.2019 ja kirjannut testin perusteella arvonalennusta liikearvoon 7.0 milj. euroa. Tehty arvonalennus johtuu siitä, että yhtiö olettaa sen taseessa olevien, aiemmin hankittujen liiketoimintojen kasvuun liittyvän riskejä siitä, että kasvu toteutuu aiempaa oletettua maltillisemmin sekä hitaammin. Tämä muutos oletuksissa on osaltaan vaikuttanut testauksessa käytettyihin rahavirtoihin sekä diskonttauskorkotekijään.

Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:

- Tarkastelujakson pituus 4 vuotta

- WACC diskonttokorko 14 prosenttia

- Kasvuolettama (”terminal value”) 1 prosentti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 256 (272). Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 262 (258) ja kauden lopussa 246 (270). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 91 henkeä (119) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 155 henkeä (151) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Tilikauden aikana henkilöstön määrä väheni 24 henkilöllä pääosin Suomessa toteutettujen yhteistoimintaneuvottelujen johdosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,08 (0,10) euroa, alin 0,04 (0,04) euroa ja päätöskurssi 31.12.2019 oli 0,05 (0,05) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,05 (0,07) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 483 610 063 (15 294 061) kappaletta, mikä vastaa 74,3 (2,35) prosenttia osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2019 oli 29 296 024 (30 598 069) euroa.

Osakepääoma





Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja eikä yhtiöllä ole tilikauden lopussa hallussaan omia osakkeita.

Optio-ohjelmat 2019 ja 2016

Digitalist Group Oyj:llä on voimassa vuosien 2019 ja 2016 optio-ohjelmat, joilla yhteensä merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 31 889 000 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2019 oli 4 073 (3 969). Yksityishenkilöt omistivat 8,75 (8,51) prosenttia ja yhteisöt 91,25 (91,49) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 0,01 (0,03) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 4,52 (4,73) prosenttia osakkeista.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Digitalist Group Oyj on sopinut 21.3.2019 Nordea Pankki Oyj:n kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,5 miljoonalla eurolla yhteensä 5,5 miljoonaan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Nordea Pankki Oyj:lle antama omavelkainen takaus. Digitalist Group on antanut yhdessä Digitalist Finland Oy:n kanssa Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vastasitoumuksen, jossa Yhtiö on muun ohessa sitoutunut maksamaan markkinaehtoista takausprovisiota.

Turret Oy Ab on 27.5.2019 sopinut ostavansa Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiöiltä Digitalist Sweden AB:ltä, Grow AB:ltä ja Grow Nine AB:ltä tiettyjä niiden saatavia, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron arvosta markkinaehtoisin ehdoin. (A)

Digitalist Group Oy on sopinut Tremoko Oy Ab:n kanssa Tremoko Oy Ab:n merkitsemän vaihtovelkakirjalainan 30.6.2019 maksettavaksi erääntyvien korkojen, noin 0,3 miljoonaa euroa, muuntamisesta erilliseksi lainaksi. Laina on sovittu markkinaehtoisin ehdoin ja se on alun perin erääntynyt maksettavaksi 31.12.2019. (B)

Digitalist Group Oyj sopinut 16.8.2019 Turret Oy Ab:n kanssa 1,5 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisin ehdoin ja se on alun perin erääntynyt maksettavaksi 31.12.2019. (C)

Digitalist Group Oyj on 23.10.2019 sopinut Turret Oy Ab:n kanssa 1,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisin ehdoin ja se on alun perin erääntynyt maksettavaksi 31.12.2019. (D)

Digitalist Group Oyj on 28.11.2019 sopinut Turret Oy Ab:n kanssa 1,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta ja Holdix Oy Ab:n kanssa 1,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta. Lainat on sovittu markkinaehtoisesti ja ne erääntyvät maksettavaksi 13.3.2020.

Digitalist Group ja Turret ovat 28.11.2019 sopineet yhtiön Turretilta olevien, pääomaltaan yhteensä noin 3,9 miljoonan euron lyhytaikaisten lainojen pääomien ja korkojen (kohdat (A) – (D) edellä), sekä pääomaltaan yhteensä noin 5,8 miljoonan euron pitkäaikaisen vaihtovelkakirjalainan 31.12.2019 erääntyvän koron maksun eräpäivän siirtämisestä siten, että uusi eräpäivä on 13.3.2020.

Digitalist Group ja Holdix ovat 28.11.2019 sopineet yhtiön Holdixilta olevien pääomaltaan yhteensä noin 0,09 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan pääoman ja korkojen eräpäivien sekä pääomaltaan yhteensä noin 2,9 miljoonan euron pitkäaikaisen vaihtovelkakirjalainan 31.12.2019 erääntyvän koron maksun eräpäivän siirtämisestä siten, että uusi eräpäivä on 13.3.2020.

Muutokset lähipiirin osakeomistuksissa:

Digitalist Group Oyj on 18.7.2019 vastaanottanut Holdix Oy Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Holdixin omistus yhtiön osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5, 10, 15, 20 ja 25 prosentin rajat. Ilmoituksen mukaan Holdixin omistus Digitalist Groupista on 18.7.2019 Holdixin, Turret Oy Ab:n ja Tremoko Oy Ab:n välillä toteutetun järjestelyn seurauksena 164.358.406 osaketta, mikä vastaa noin 25,25 prosenttia Digitalist Groupin osake- ja äänimäärästä.

Digitalist Group Oyj on 18.7.2019 vastaanottanut Paul Ehrnroothilta ja hänen määräysvaltayhtiöiltään Turret Oy Ab:ltä ja Tremoko Oy Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset liputusilmoitukset, joiden mukaan:

Turretin omistus Yhtiön osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 prosentin rajat; ja



Tremokon omistus Yhtiön osakkeista ja äänistä on vähentynyt alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 prosentin ja 2/3 rajojen.



Ilmoitusten mukaan Turretin omistus Digitalist Groupista on 18.7.2019 toteutetun järjestelyn seurauksena 305.237.039 osaketta, mikä vastaa noin 46,89 prosenttia Digitalist Groupin osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksien mukaan Tremoko ei omista enää lainkaan Digitalist Group Oyj:n osakkeita.

Finanssivalvonta on 16.7.2019 myöntänyt Turret Oy Ab:lle ja Paul Ehrnroothille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n perusteella pysyvän poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:ssä säädetystä pakollisesta julkisesta ostotarjousvelvollisuudesta, jos Tremokon omistamat Digitalist Groupin osakkeet siirretään Turretin ja Holdix Oy Ab:n omistukseen, Turretin ja Holdixin Tremokon aiemman omistuksen suhteessa (65 % / 35 %, ”Järjestely”). Järjestelyn toteuttaminen nostaa Turretin omistusosuuden Digitalist Groupissa yli 30 prosentiksi Digitalist Group Oyj:n osakkeista ja äänistä.

MUITA NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

29.11.2019 Yhtiö muutti aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä. Uusi ohjeistus, vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja liiketuloksen odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2018. Aiempi ohjeistus oli vuonna 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2018.

18.12.2019 Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy päätti Kemin, Oulun ja Tampereen toimipisteiden työntekijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Digitalist Groupin Kemin, Oulun ja Tampereen toimipisteet lakkautetaan. Yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen myötä yhtiön henkilöstö väheni 17 työntekijällä lopullisen irtisanomistarpeen jäädessä enintään neljään henkilöön. Yhtiö arvioi saavansa uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiota koskevien tehostamistoimenpiteiden kautta 1,4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt konsernitasolla.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

17.1.2020 yhtiö nimesi Mervi Södön väliaikaiseksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi.

24.1.2020 yhtiö on sopinut Holdix Oy Ab:n kanssa 1 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 13.3.2020. Holdix Oy Ab on Digitalist Groupin toiseksi suurin osakkeenomistaja.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurimman asiakkaan tuomasta liikevaihdosta. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Lisäksi osa projektisopimuksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä konsernin liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä Kiinteähintaisten projektien osalta riittävän kannattavuuden varmistaminen edellyttää, että projektin edellyttämä työmäärä ja/tai sopimusriskit osataan arvioida oikein. Edellä mainitut asiakassopimuksiin liittyvä seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa mitään takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2019 ja 2018 katsauskausilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvioitu olevan vähäinen.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2019. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 16 577 097 euroa.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 14.4.2020.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2020 julkaistaan perjantaina 24.4.2020.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, puh. 040 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com

- Väliaikainen talousjohtaja Mervi Södö, puh. 040 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global





DIGITALIST GROUP -KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2019

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.19 1.10.-31.12.18 Muutos % 1.1.-31.12.19 1.1.-31.12.18 Muutos % Liikevaihto 6 747 7 461 -9,6 27 401 24 737 10,8 Liiketoiminnan kulut -16 250 -8 745 -85,8 -41 488 -31 169 -33,1 LIIKETULOS -9 503 -1 280 -640,1 -14 087 -6 432 -119,0 Rahoitustuotot ja -kulut -98 -309 -42,4 -911 -631 -98,5 Tulos ennen veroja -9 601 -1 593 -524,1 -14 998 -7 063 -117,2 Tuloverot 132 61 -117,0 336 235 -42,7 TILIKAUDEN TULOS -9 470 -1 532 -540,3 -14 662 -6 828 -114,7 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -9 470 -1 532 -540,3 -14 662 -6 828 -114,7 Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa -0,02 0,00 -0,02 -0,01 Laimennettu, euroa -0,02 0,00 -0,02 -0,01

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.19 1.10.-31.12.18 Muutos % 1.1.-31.12.19 1.1.-31.12.18 Muutos % Tilikauden tulos -9 470 -1 532 -540,3 -14 662 -6 828 -114,7 Muut laajan tuloslaskelman erät Muuntoeron muutos 73 56 29,7 -541 -344 -99,4 TILIKAUDEN LAAJA TULOS -9 543 -1 588 -500,9 -15 203 -7 172 -114,0

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 31.12.2019 31.12.2018 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 4 903 5 282 Liikearvo 10 934 18 059 Aineelliset hyödykkeet 3 050 553 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 2 673 Koneet ja kalusto 290 442 Muut aineelliset hyödykkeet 87 111 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 PITKÄAIKAISET VARAT 18 889 23 896 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 032 8 011 Tuloverosaaminen 572 1 Rahavarat 787 314 LYHYTAIKAISET VARAT 7 391 8 326 VARAT 26 280 32 222 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 185 73 185 Kertyneet voittovarat -67 648 -60 314 Tilikauden tulos -14 662 -6 828 Emoyhtiön omistajat -8 321 7 027 OMA PÄÄOMA -8 321 7 027 PITKÄAIKAISET VELAT 13 523 12 646 LYHYTAIKAISET VELAT 21 078 12 549 OMA PÄÄOMA JA VELAT 26 280 32 222

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G Oma pääoma 1.1.2018 585 219 64 457 757 -60 545 5 473 5 473 Muut muutokset -2 -2 -2 Tilikauden tulos -6 828 -6 828 -6 828 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos -345 -345 -345 Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa:







Suunnattu osakeanti 2 000 2 000 2 000 Osakeanti 6 748 6 748 6 748 Oman pääoman hankintakulut -19 -19 -19 Oma pääoma 31.12.2018 585 219 73 186 412 -67 375 7 027 7 027 Oma pääoma 1.1.2019 585 219 73 186 412 -67 375 7 027 7 027 Muut muutokset Tilikauden tulos -14 662 -14 662 -14 662 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos -541 -541 -541 Osakeperusteinen palkitseminen -145 -145 -145 Oma pääoma 31.12.2019 585 219 73 186 -129 -82 182 -8 321 -8 321

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta 1.1. 31.12.2019 1.1.- 31.12.2018







1.7.- 31.12.2019







1.7. – 31.12.2018 Tilikauden tulos ennen veroja -14 998 -7 063 -11 494 -3 007 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa



0



0



16 Poistot, arvonalentumiset 10 371 1 587 8 675 853 Rahoitustuotot ja –kulut 911 631 379 516



Muut oikaisut



-489



165



44



-2 531 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta



-4 205



-4 680



-2 380



-4 169 Käyttöpääoman muutos -594 -1 343 - 1 138 1 384 Saadut korot 0 16 0 15 Maksetut korot -3 -341 -64 -178 Maksetut verot -17 -27 0 -7 Liiketoiminnan nettorahavirta -4 286 -6 375 - 3 582 - 2 955 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla



0



198



0



0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin



-1 045



-848



-872



-694 Investointien nettorahavirta -1 045 -650 ´ -872 - 704 Nettorahavirta ennen rahoitusta - 5 864 -7 026 - 4 454 -3 659



Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 392 3 827 392 1 327 Lyhytaikaisten lainojen nostot 7 502 4 400 5 265 2 162 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -33 -2 550 -33 -223 Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 400 0 0 Oman pääoman hankintakulut 0 -19 0 -19 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -1 525 -84 -764 -46 Rahoituksen nettorahavirta 6 336 5 974 4 860 3 201 Rahavarojen muutos 473 -1 052 406 -458 Rahavarat kauden alussa 314 1 366 381 772 Rahavarat kauden lopussa 787 314 787 314

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä, alla mainittuja seikkoja lukuunottamatta.

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedotteen tilikausien 2018 ja 2019 tiedot ovat tilintarkastettu.

Muutokset laadintaperiaatteissa

Konserni on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Uusi standardi on korvannut IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 Vuokrasopimukset määrittelee vuokrasopimusten kirjaamista, arvostamista ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset. Vuokrasopimuksen alkamispäivänä vuokralle ottaja kirjaa sopimuksesta käyttöoikeusomaisuuserän sekä vuokrasopimusvelan. Vuokralle ottajan on kirjattava velasta korkokulua ja omaisuuserästä suunnitelman mukaisia poistoja. Lisäksi, vuokralle ottajan on määritettävä vuokravelan suuruus uudelleen tiettyjen tapahtumien yhteydessä (esimerkiksi muutos vuokra-ajassa tai indeksikorotuksista aiheutuva muutos vuokramaksuissa). Vuokralle antajien kirjanpitokäsittelyyn standardin käyttöönotolla ei ole olennaisia vaikutuksia.

Konserni on ottanut IFRS 16:n käyttöön noudattaen mukautettua takautuvaa menettelyä, jonka mukaan vertailutietoja ei oikaista. IFRS 16 käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. Konserni on hyödyntänyt IFRS 16 -standardin sallimia helpotuksia, joiden mukaan taseeseen ei kirjata vuokra-ajaltaan alle 12 kk:n sopimuksia tai arvoltaan enintään noin USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Konserni ei toimi vuokralle antajana.

IFRS 16 standardin käyttöönoton huomattavin vaikutus on ollut se, että Digitalist on kirjannut taseeseen käyttöoikeusvaroja ja -velkoja jotka ovat aiemman standardin mukaan olleet taseen ulkopuolisia vuokrasopimuksia. Nämä sopimukset liittyvät pääosin toimitiloihin. Lisäksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen luonne on muuttunut IFRS 16:n korvatessa vuokrakulun käyttöoikeusomaisuuserän poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla, joka raportoidaan osana rahoituskuluja. Muutoksen vaikutus taseeseen on esitetty alla:

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset 1.1.2019 avaavaan taseeseen ovat seuraavat:

Varat

Käyttöoikeusomaisuuserät + 3,8 miljoonaa euroa

Velat

Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka, korollinen + 2,3 miljoonaa euroa

Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka, korollinen + 1,5 miljoonaa euroa

Lisäksi IFRS 16 vaikuttaa seuraavien taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen:

IFRS 16:n käyttöönoton myötä suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet ja vastaavasti vuokrakulut pienentyneet aiemmasta.

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot vuonna 2019 olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

IFRS 16:n käyttöönoton vaikutus konsernin EBITDA:aan oli +1,5 miljoonaa euroa ja konsernin nettotulokseen -0,1 miljoonaa euroa.

Seuraavilla, vuoden 2020 alusta käyttöön otettavilla standardeilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernille:

Amendments to References to Conceptual Framework in IFRS Standards (sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Uudistettu viitekehys kokoaa viime vuosina käyttöön otetuissa standardeissa IASB:n käyttämän ajattelun. Käsitteellinen viitekehys palvelee pääasiassa IASB:n työkaluna standardien kehittämisessä sekä tukee IFRS Interpretations Committeeta standardien tulkinnassa. Viitekehys ei kumoa yksittäisten IFRS-standardien vaatimuksia.

Muutokset IFRS 3:een Definition of a Business (sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Muutoksilla supistettiin ja selvennettiin liiketoiminnan määritelmää. Ne myös sallivat yksinkertaistetun arvioinnin tekemisen siitä, onko hankittu toimintokokonaisuus ennemmin ryhmä omaisuuseriä kuin liiketoiminta.

Muutokset IAS 1:een ja IAS 8:aan Definition of Material (sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Muutokset selventävät olennaisuuden määritelmää ja sisältävät ohjeistusta helpottamaan käsitteen johdonmukaista soveltamista kaikissa IFRS-standardeissa. Lisäksi määritelmään liittyviä selityksiä on parannettu.

Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS17: Interest Rate Benchmark Reform (sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Muutokset tuovat väliaikaisia helpotuksia suojauslaskennan dokumentointivaatimuksiin niissä suojaustilanteissa, joihin IBOR -reformi vaikuttaa suoraan. Näiden helpotusten johdosta suojauslaskenta ei lakkaa IBOR reformista tulevien vaikutusten takia.

Toiminnan jatkuvuus

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat, sopimat ja vireillä olevat rahoitusjärjestelyt. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta.

Käyttöpääoma lausunto

Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2019. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo alitti testattavien erien kirjanpidollisen summan 7,0 milj. eurolla, joten liikearvosta kirjattiin vastaava arvonalennus. Kirjatun arvonalennuksen jälkeen liikearvon määrä katsauskauden lopun taseessa on 10,9 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Tilinpäätöksen 31.12.2019 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2020-2023.

Ennusteperiodilla 2020-2023 uskotaan päästävän keskimäärin 15 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla yli 6 prosenttia.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 14%:n (9%) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 1%:a. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

Laskelmissa käytettyjen merkittävien yksittäisten oletusten negatiivinen muutos johtaisi liikearvon lisäalaskirjaus- tarpeeseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 1.10.-31.12.19 1.7.-30.9.19 1.4.-30.6.19 1.1.-31.3.19 1.10.-31.12.18 Liikevaihto 6 747 5 760 7 272 7 622 7 461 Liiketoiminnan kulut -16 250 -7 668 -8 715 -8 855 -8 741 LIIKETULOS -9 503 -1 908 -1 443 -1 233 -1 280 Rahoitustuotot ja kulut -99 16 -892 64 -313 Tulos ennen veroja -9 602 -1 892 -2 335 -1 169 -1 593 Tuloverot 132 67 68 69 61 VERTAILUJAKSON TULOS -9 470 -1 825 -2 267 -1 100 -1 532

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR





Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2018 12 755 5 024 401 7 18 186 Lisäykset 5 295 1 775 367 0 7 351 Vähennykset 0 -12 0 -5 -5 Valuuttakurssimuutokset 10 -136 1 0 -122 Katsauskauden poistot 0 -1 370 -216 0 -1 586 Kirjanpitoarvo 31.12.2018 18 059 5 282 553 2 23 823 Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2019 18 059 5 282



553 2 23 823 IFRS 16 lisäys 1.1.2019 3 817 3 817 Lisäykset 1 220 127 0 1 222 IFRS 16 lisäykset katsaskauden aikana 502 502 Vähennykset -11 0 -11 Arvonalennukset -7 000 -7 000 Valuuttakurssimuutokset -114 -132 -46 0 -178 Katsauskauden poistot -1 467 -257 0 -1 640 IFRS 16 katsauskauden poistot -1 646 -1 646 Kirjanpitoarvo 31.12.2019 10 934 4 903 3 050 2 18 889

TUNNUSLUKUJA

VARAT 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Tulos/osake, EUR laimennettu -0,02 -0,01 Tulos/osake, EUR -0,02 -0,01 Omapääoma/osake, EUR -0,01 0,01 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,01 -0,01 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,01 -0,01 Sijoitetun pääoman tuotto, % -69,9 -28,3 Oman pääoman tuotto, % neg neg Liikevoitto/liikevaihto, % -51,4 -26,0 Gearing koko omasta pääomasta, % -313,4 227,2



Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -31,7 21,8 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -3 716 -4 845

MUITA TIETOJA

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 262 258 Henkilöstö kauden lopussa 246 270 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 23 500 Leasing-ja muut vuokravastuut Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 1 492 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 0 2 296 Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 Yhteensä 0 3 788 Käyttöleasing-vastuut tilinpäätöksessä 31.12.2018



3 788 Diskontattu käyttöleasing-vastuu per 1.1.2019



3 557 Rahoitusleasing -velat tilinpäätöksessä 31.12.2018



153 - IFRS 16 helpotus liittyen lyhytaikaisiin tai arvoltaan pieniin hyödykkeisiin







- muu muutos



107



Vuokrasopimusvelat 1.1.2019



3 817 Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 1 492 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 0 2 296 Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 Yhteensä 0 3 788 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 871 3 025

Muut pitkäaikaiset velat 9 980 8 639

Lyhytaikaiset korolliset velat 14 015 4 620 Yhteensä 26 866 16 284

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite