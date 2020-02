AS Nordecon ja Maanteeamet sõlmisid kolm lepingut erinevate teelõikude rekonstrueerimiseks kogumahuga ligi 7,7 miljonit eurot.

Riigitee nr 51 Viljandi – Põltsamaa lõigul Võisiku – Kuningamäe rekonstrueeritakse 7,3 kilomeetri pikkune lõik. Tööde maksumus on 2,6 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööd valmivad 7 kuuga.

Tugimaantee nr 69 Võru – Kuigatsi – Tõrva tee Kuigatsi teeristi ja Soontaga vahelisel lõigul rekonstrueeritakse 8,1 kilomeetri pikkune lõik, sh kaks silda. Tööde maksumus on 3,14 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Tööd valmivad samuti 7 kuuga.

Riigitee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa kilomeetritel 20,898 kuni 25,00 Vaida – Aruvalla lõigu I niidil rekonstrueeritakse 4,1 kilomeetri pikkune lõik. Tööde maksumus on 1,945 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööd teostamise tähtaeg on 180 päeva.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

