Privanet Group Oyj

28.02.2020 kello 10.30

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 – suurten muutosten vuosi

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 lyhyesti:

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat -1,01 miljoonaa euroa (8,29 milj. euroa 1-12/2018)

Konsernin liiketulos oli -10,98 miljoonaa euroa (-3,37 milj. euroa)

Osakekohtainen tulos oli -0,63 euroa (-0,24 euroa)

Yhtiötä pääomitettiin merkittävästi ja se kävi läpi huomattavan kustannusrakenteen sekä strategian muutoksen

Konsernin rakenteellista toimintamallia yksinkertaistettiin ja sen sijoituspalveluliiketoiminta keskitettiin tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle

Yhtiön rinnakkaislistautumisesta Nordic MTF -markkinapaikalla sekä Privanet Securities Oy:n sivuliikkeestä Norjassa luovutaan, ja sijoituspalveluiden tarjoamista Suomessa pyritään laajentamaan uusiin palveluihin

Avainluvut (tilintarkastettuja, luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä):

Privanet Group -konserni 1-12/2019 (12 kk) 1-12/2018 (12 kk) Muutos 7-12/2019 (6 kk) 7-12/2018 (6 kk) Muutos Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR -1 008 8 292 -112,2 % -3 696 4 042 -191,4 % Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR -10 984 -3 368 226,1 % -9 851 -1 645 498,8 % - % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista 1090,2 % -40,6 % -2783,8 % 266,5 % -40,7 % -754,9 % Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR -10 807 -3 382 219,5 % -9 681 -1 652 486,0 % - % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista 1072,6 % -40,8 % -2729,5 % 261,9 % -40,9 % -740,6 % Osakekohtainen tulos, EUR -0,63 -0,24 163,3 % -0,48 -0,12 302,3 %

Toimitusjohtaja Riku Lindströmin katsaus

Vuosi 2019 oli Privanetissa suurten muutosten vuosi. Yhtiötä pääomitettiin merkittävästi, yhtiön hallitus vaihtui lähes kokonaan, yhtiö kävi läpi huomattavan kustannusrakenteen muutoksen henkilöstömäärää sekä kulurakennetta supistamalla ja yhtiön rakenteellista toimintamallia yksinkertaistettiin. Loppuvuodesta myös toimiva johto vaihtui kokonaan talousjohtajan irtisanoutuessa ja hallituksen vapauttaessa toimitusjohtajan tehtävistään. Mikael Westerlund aloitti talousjohtajana 1.10.2019, ja itse otin toimitusjohtajan tehtävät vastaan 4.10.2019.

Uuden toimivan johdon keskeisimmäksi tehtäväksi lyhyellä aikavälillä muodostui uuden strategian luominen yhdessä hallituksen kanssa. Pitkälti ilman suuntaa ajelehtinut Privanet-laiva piti ottaa haltuun ja kääntää kohti uusia vesiä. Uutta strategiaa ei kuitenkaan voi lähteä toteuttamaan ilman hyviä perustuksia.

Yhtiön aiempana toimintamallina oli toimia ankkurisijoittajana järjestetyillä rahoituskierroksilla. Yhtiön tasetta käytettiin liikaa kierrosten läpiviemiseksi, ja osakeanteja keskityttiin järjestämään varhaisen vaiheen yhtiöille. Osakeantien viimeaikainen Privanetin kannalta huono menestys on ollut seurausta erityisesti yhtiön aiemman johdon tekemistä vääristä valinnoista.

Aiemman toimintamallin myötä yhtiön tase on täyttynyt epälikvideillä sijoituskohteilla. Tämän seurauksena hallitus teki joulukuussa 3,8 miljoonan euron alaskirjaukset konserniyhtiöiden taseessa olevien arvopapereiden käypään arvoon, jota pyrittiin määrittämään selvästi aiempaa varovaisemmin. Lisäksi hallitus päätti tehdä 2,4 miljoonan euron edestä kuluvarauksia koskien aiemman johdon aikaisia liiketoimintapäätöksiä ja niistä mahdollisesti aiheutuvia vastuita.

Uuden strategian mukaisesti oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Jatkossa arvopapereiden likviditeetti markkinoilla on merkittävä osa sijoituspäätöstä. Aiemmille sijoituksille on nyt pyritty määrittämään arvo, jolla niistä voidaan irtautua lyhyellä aikavälillä.

Yhtiön omaa pääomaa vahvistettiin merkittävästi suuntaamalla Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy:lle kaksi osakeantia touko-kesäkuussa. Privanet sai anneissa uutta pääomaa yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, joka maksettiin St1 Nordic Oy:n osakkeilla apporttiomaisuutena. Samalla St1 nostettiin kaupankäynnin kohteeksi Privanetin Premarket-jälkimarkkinapaikalle ja siitä tulikin nopeasti yksi Premarketin kärkiyhtiöistä.

Premarket ylipäätään oli vuoden 2019 valopilkku. Kaupankäyntivolyymit kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta, ja Premarket osoittikin merkityksensä keskeisenä suomalaisena listaamattomien arvopapereiden markkinapaikkana. St1:n lisäksi kiinnostus Premarketin vakavaraisia sijoitusyhtiöitä kohtaan oli sijoittajien keskuudessa hyvä ja kasvoi entisestään loppuvuotta kohden. Premarketille tuotiin loppuvuodesta myös täysin uusi tuotekategoria, kun välityskaupankäynti joukkovelkakirjoilla alkoi. AROUND- ja Realinvest-alustoilla järjestettiin kummallakin neljä rahoituskierrosta, mikä oli selvästi edellistä vuotta vähemmän.

Vuoden 2019 alussa toteutetun kulurakenteen muutoksen seurauksena konsernin myynti ulkoistettiin sidonnaisasiamiehille myynnin johtoa lukuun ottamatta. Myös hallinnossa tehtiin merkittäviä kululeikkauksia. Tavoitteena oli saada kulut muuttumaan entistä enemmän suhteessa myynnin volyymeihin. Konsernin rakenteellisen toimintamallin yksinkertaistamista on jatkettu ja toiminnallisia päällekkäisyyksiä poistettu myös loppuvuoden aikana. Joulukuussa konsernin sijoituspalveluliiketoiminta päätettiin keskittää Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle ja Privanet Capital Markets Oy:n toimiluvasta päätettiin luopua.

Yhtiössä vuoden aikana aloitettu muutostyö kannattavan ja kasvavan liiketoimintamallin luomiseksi on saatu hyvään vauhtiin. Yhdessä sitoutuneen ja motivoituneen henkilökunnan kanssa pystymme jatkossa tuomaan aiempaa parempia ja kiinnostavampia sijoituskohteita sijoittajille sekä palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa entistä paremmin.

Privanet-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Konserni kävi tammikuussa läpi mittavan saneerauksen, jonka seurauksena sen henkilöstömäärä pieneni merkittävästi käytyjen yt-neuvotteluiden myötä ja sen kustannusrakennetta muutettiin. Helmikuussa Yhtiön osake rinnakkaislistattiin Nordic Growth Market AB:n ylläpitämälle NGM Finland -markkinapaikalle. Heinäkuussa konserniin kuuluvien sijoituspalveluyritysten toimitusjohtajana toiminut Kimmo Lönnmark vapautettiin tehtävistään. Lokakuussa myös muu toimiva johto vaihtui, kun Mikael Westerlund nimitettiin talousjohtajaksi Johanna Hurskaisen tilalle ja Riku Lindström toimitusjohtajaksi Karri Salmen tilalle.

Konsernin sijoituspalveluliiketoiminta keskitettiin tilikauden lopussa Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle, ja Privanet Capital Markets Oy:n toimiluvasta päätettiin luopua. Myyntiorganisaatiossa tapahtuneiden muutosten seurauksena konsernin konttoriverkostoa tiivistettiin ja toimipisteitä lakkautettiin. Privanet Securities Oy:n Norjaan perustaman sivuliikkeen toiminta jatkui tilikauden aikana. Sivuliike tarjoaa sijoituspalveluita AROUND-joukkorahoitusalustalla, jonka norjankielisen version kautta järjestetään rahoituskierroksia norjalaisille kasvuyhtiöille.

Konsernin tulos vuoden 2019 osalta oli pettymys tuloksen heikennyttyä olennaisesti tilikauden aikana. Tulokseen vaikuttavat merkittävästi myös Yhtiön hallituksen joulukuussa tekemät kertaluonteiset alaskirjaukset ja kuluvaraukset. Alaskirjausten vaikutus tulokseen ja sijoituspalvelutoiminnan tuottoihin oli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita sekä saamisten arvonalentumisia koskevat kuluvaraukset olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat -1,01 miljoonaa euroa (8,29 miljoonaa euroa tilikaudella 2018). Liiketoiminnan kuluista suurin osa on hallintokuluja, joista henkilöstökulut olivat 2,68 miljoonaa euroa (4,69 miljoonaa euroa) ja muut hallintokulut 4,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut sisältävät muun muassa laki- ja konsultointipalveluita sekä markkinointi ja IT-kustannuksia. Konserniliikearvon poistot ovat seuraus joulukuussa 2017 tehdystä konsernirakennemuutoksesta, jossa Privanet-konserni hankki tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n koko osakekannan konsernin omistukseen. Kertaluonteiset rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä 5,33 miljoonaa euroa. Liiketulos laski näin ollen -10,98 miljoonaan euroon.

Yhtiö osti 28.2.2019 Noweco Partners Oy:n koko osakekannan. Noweco on rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka on käynnistämässä uutta listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittavaa rahastoa. Rahaston markkinointilupahakemus on edelleen Finanssivalvonnan käsittelyssä, eikä rahaston markkinointia päästy käsittelyn viivästymisen takia aloittamaan tilikauden loppuun mennessä.

Yhtiö jatkoi tilikaudella Crowhow-palvelun kehittämistä, joka on osa sen Business Finland -projektin kautta saadulla lainarahoituksella rahoitettua IT-hanketta. Crowhow on verkkopalvelu, joka kerää yhteen listaamattomista yhtiöistä kiinnostuneet sijoittajat sekä joukkorahoitusta etsivät kasvuyritykset. Palvelun tarkoituksena on näyttää kaikkien eurooppalaisten joukkorahoitusalustojen avoimet kampanjat ja näin kerätä suuri kävijämäärä sijoittajia. Muussa tietojärjestelmäkehityksessä investoinnit painottuivat tilikauden aikana asiakasrekisteröitymisen ja Premarket-jälkimarkkinan kehittämiseen.

Yhtiö laski toisella kvartaalilla liikkeelle vuoden mittaisen kolmen miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Laina merkittiin lähes kokonaan Yhtiön omaan taseeseen, minkä jälkeen sillä on käyty kauppaa jälkimarkkinoilla. Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2019 oli 1,10 miljoonaa euroa, kun likvidit varat vuoden 2018 lopussa olivat 0,46 miljoonaa euroa.

Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 054 317 (14 054 317). Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä oli 17 054 317 osaketta, kun se tilikaudella 2018 oli 14 054 317 osaketta. Osakemäärä kasvoi touko- ja kesäkuussa järjestettyjen osakeantien seurauksena, jolloin Mininvest Oy:lle suunnattiin yhteensä 6 000 000 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 31.12.2019 oli 80 000 euroa ja oma pääoma 11 331 723 euroa.

Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 1700 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia olivat Mininvest Oy (Kim Wiion määräysvaltayhteisö, omistusosuus 29,92 %), Mash Group Oyj (20,13 %) ja Finactu Oy (6,27 %). Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja muu henkilöstö, mukaan lukien sidonnaisasiamiehet, omistivat tilikauden lopussa yhteensä 31,14 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta oli -5 603 506,90 euroa ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat -5 802 235,74 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa tapahtui muutoksia tammikuun lopulla. Nordic Growth Market NGM AB myi omistuksensa kokonaan, jolloin myös Yhtiön tiedossa ollut osakassopimus, jonka osapuolina oli Yhtiön aiempia johtohenkilöitä määräysvaltayhteisöidensä kautta, päättyi ehtojensa mukaisesti. Mash Group Oyj:n omistusosuus pieneni 20,13 prosentista 13,22 prosenttiin. Yhtiön toimitusjohtaja Riku Lindström, hänen määräysvaltayhteisönsä Oy Anti-Invest Ab sekä konsernin talousjohtaja Mikael Westerlund hankkivat lähes seitsemän prosenttia Yhtiön osakekannasta ja nousivat kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön hallitus on päättänyt keskittää konsernin toiminnot Suomessa harjoitettavaan sijoituspalveluliiketoimintaan. Näin ollen Privanet Securities Oy:n toimiluvalla Norjassa harjoitettavasta liiketoiminnasta luovutaan ja siellä toimiva sivuliike suljetaan. Lisäksi hallitus on päättänyt jättää hakemuksen Yhtiön poistamiseksi Nordic Growth Market AB:n ylläpitämältä Nordic MTF -markkinapaikalta. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla jatkuu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

Yhtiö arvioi viime vuoden lopulla konsernin liiketuloksen vuodelta 2020 olevan positiivinen. Yhtiö uskoo edelleen positiivisen liiketuloksen nykyisestä liiketoiminnasta olevan saavutettavissa. Yhtiö selvittää mahdollisuuksia laajentaa sijoituspalveluiden tarjoamista konsernissa nykyistä liiketoimintaa kasvattaviin ja tukeviin palveluihin, kuten omaisuudenhoitoon. Uuden liiketoiminnan käynnistämisestä voi syntyä kertaluonteisia kustannuksia, minkä takia hallitus on päättänyt olla antamatta varsinaista tulosohjeistusta vuodelle 2020.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Privanet Group -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan 10.3.2020 osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/. Privanet Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 3.4.2020 klo 15.30. Kokouspaikkana toimii Klaus K -hotellin Rake-sali osoitteessa Erottajankatu 4 C, Helsinki. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 13.3.2019.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2020 perjantaina 28.8.2020.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi



Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

