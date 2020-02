Nasdaq Copenhagen A/S







Pandrup 28. februar 2020





Tildeling af aktieoptioner.

Bestyrelsen i Dantax A/S har besluttet at oprette optionsprogram for medarbejdere i det 100 % ejede datterselskab Dantax Radio A/S.

Lars Venning, adm. direktør i Dantax Radio A/S og Benno Baun Melgaard, udviklingschef i Dantax Radio A/S, tildeles hver 1.000 optioner.

Optionerne kan udnyttes i perioden fra 1. marts 2023 og indtil 1. marts 2025, og kun i perioder på 1 uge efter offentliggørelse af regnskabsmeddelelse.

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Dantax A/S aktie (nom. 100 kr.) til 230 kr. pr aktie, svarende til børskursen på tildelingstidspunktet.

Optionen, der vedrører eksisterende aktier, kan kun gøres gældende samlet for alle 1.000 stk. Aftalen bortfalder hvis medarbejderen opsiger sin stilling.





Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen

CEO









