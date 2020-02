axYus confirme sa forte croissance en France et à l’international et va étoffer ses équipes techniques et commerciales en 2020 en ouvrant 60 nouveaux postes.

axYus accompagne depuis vingt ans ses clients dans leurs projets de transformation numérique. L’ESN développe des solutions qui répondent aux attentes spécifiques des acteurs métier, et de leurs clients ou usagers. Du concept à la réalisation, axYus intervient à toutes les étapes du développement des projets numériques, que ce soit dans le secteur public (sur de grands projets structurants) ou dans le privé.

Dans ce contexte, axYus souhaite franchir une nouvelle étape et conserver un haut niveau de qualité de service en intégrant de nouveaux talents au sein de ses agences de Paris, Bordeaux et Limoges. En rejoignant axYus, les nouvelles recrues pourront rejoindre une équipe d’experts qui contribue chaque jour à concevoir des projets utilisés à grande échelle par des milliers de personnes à l’échelle nationale. Parmi les derniers succès commerciaux de l’ESN se distinguent différents projets comme ceux réalisés au sein de la Région Ile-de-France et du Ministère de la Transition écologique et solidaire.

La forte culture de l’innovation est un réel différenciateur pour axYus qui dispose d’une maitrise intégrale de la conception de ses solutions en s’appuyant notamment sur une méthodologie vertueuse qui permet de gagner en agilité et en fluidité dans la bonne conduite des projets qui lui sont confiés. Un autre différenciant de l’ESN est enfin la qualité des conditions de travail proposées aux collaborateurs et la possibilité d’évoluer en continu en intégrant de nouveaux savoir-faire.

Sébastien Wasser, chez axYus « 2019 a été une année dynamique. Intégrer de nouveaux talents est un élément stratégique qui nous permettra d’accélérer ces prochains mois. Nous souhaitons nous entourer d’experts qui partagent nos valeurs et notre volonté de concevoir de bout en bout des projets structurants et répondant à des besoins métiers spécifiques. Nous rejoindre est l’opportunité de vivre une expérience passionnante en donnant un sens à sa carrière. »