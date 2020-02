Axis Corporate et Viareport engagent un partenariat pour améliorer leurs offres à destination des directions financières

L'accord vise à améliorer la performance des process de consolidation financière, la planification, le reporting ainsi que la gestion des standards IFRS grâce à des applications et services dédiés aux groupes d'entreprises.

Axis Corporate, cabinet international de conseil pour les entreprises, et Viareport, fintech française de référence des solutions de reporting financier et de consolidation Cloud, annoncent un partenariat pour diffuser et intégrer les applications et services SaaS dédiés aux besoins des directions financières.

La demande en solutions financières au sein des organisations est devenue un atout essentiel pour faciliter la prise de décision, faciliter la comparabilité financière et assurer la conformité réglementaire. Grâce à cet accord, Axis Corporate conforte son engagement dans un conseil pertinent au travers de solutions technologiques éprouvées.

Emmanuel Amon, PDG de Viareport : « Notre engagement dans le Cloud depuis plus de 15 ans nous permet d'accompagner plus de 800 groupes et experts-comptables dans leur enjeux de reporting IFRS. Initialement présents avec plusieurs bureaux en France, notre expansion à l'international nous conduit à commercialiser notre offre au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et au Canada au travers de partenariats professionnels de proximité. L'accord conclu avec Axis Corporate va désormais nous permettre d'être présents en Espagne. »

Casimiro Gracia, Président exécutif d'Axis Corporate : « Cet accord élargit et renforce notre offre de services, en fournissant la technologie et le support pour la transformation de l'entreprise. Plus précisément, avec Viareport, nous permettons de passer d'un modèle traditionnel de consolidation des états financiers à un modèle plus avancé et sécurisé. »

Fortes de cet accord, les deux sociétés proposent une stratégie innovante, génératrice de résultats et très rapidement déployable. Cette offre s’adapte à tous les secteurs d’activités : l'énergie, le tourisme, la consommation, l'assurance, les transports, etc. »