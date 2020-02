Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S har i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug modtaget underretning om transaktioner i Per Aarsleff Holding B-aktier fra ledende medarbejdere og disses nærtstående. Se det vedhæftede skema for yderligere detaljer.

Yderligere oplysninger:

Koncernøkonomidirektør Mogens Vedel Hestbæk, tlf. 8744 2222.

Vedhæftet fil