Talenom Oyj, lehdistötiedote 28.2.2020 kello 14:00

Talenom Oyj ostaa Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan

Talenom Oyj on 28.2.2020 sopinut tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n omistajien kanssa ostavansa yhtiön liiketoiminnan.

Addvalue Advisors Oy on vuonna 2010 perustettu vantaalainen tilitoimisto, jonka siirtyvä kahdentoista kuukauden liikevaihto on yhteensä 0,5 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 0,05 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on kuusi työntekijää, jotka siirtyvät kaupan myötä Talenomin palvelukseen.

Kauppahinta on yhteensä 268 000 euroa, josta 134 000 euroa maksetaan suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n käteisvaroilla sekä ottamalla vastattavaksi ostettavien liiketoimintojen lomapalkkavelat.

Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. Ostettava liiketoiminta tukee Talenomin ydinliiketoimintaa. Yrityskaupan myötä Talenomilla on mahdollisuus lisätä liiketoimintansa skaalautuvuutta ja parantaa merkittävästi ostetun liiketoiminnan kannattavuutta.

"Tilitoimistoala elää murrostaan, jossa yhä useampi yrittäjä pohtii, kuinka selvitä jatkuvan muutoksen keskellä ja minkä ohjelmistoalustan päälle tulevaisuutensa rakentaa. Haluamme olla ratkaisijan roolissa tilitoimistoalan murroksessa. Olemme iloisia, että Addvalue Advisors Oy näki Talenomin voittavana toimijana ja halusi lähteä mukaan osaksi Talenomin kasvutarinaa ", sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Pohtiessani henkilöstömme ja asiakkaidemme kannalta parasta ratkaisua nopeasti kehittyvässä tilitoimistomarkkinassa, oli yhteinen taival Talenomin kanssa houkuttelevin vaihtoehto. Talenomin omat järjestelmäratkaisut niin asiakkaille kuin työntekijöille edustavat toimialan kärkeä. Olen myös vaikuttunut siitä, että Talenom on jo vuosia ollut Great Place to Work -tutkimuksessa yksi Suomen parhaista työpaikoista. Itselleni merkityksellistä on myös se, että voin jatkaa Talenomin palveluksessa kaupan jälkeen”, kertoo Addvalue Advisors Oy:n toimitusjohtaja Tatu Pätiälä.

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 - 2019.

