NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 28.2.2020 KELLO 14:55

Nordic ID Oyj:n 2019A-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 57 500 Yhtiön uutta osaketta. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 27.2.2020, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön olemassa olevat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 4.3.2020.



Uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 66 930 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääomaa koroteta. Osakemerkintöjen seurauksena Nordic ID Oyj:n osakkeiden lukumäärä on noussut 2 235 259 osakkeeseen.





Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 040 587 7000





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 - 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

