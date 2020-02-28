København, Feb. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- På grund af den generelle øget volatilitet på de finansielle markeder grundet COVID-19 sker der en midlertidig forhøjelse af det maksimale emissionstillæg og det maksimale indløsningsfradrag på følgende afdelinger:
|Afdeling
|Isin
|Short code
|Emissionstillæg før
|Ændring
|Emissionstillæg efter
|Indløsningstillæg før
|Ændring
|Indløsningstillæg efter
|Basis Globale Aktier A
|DK0015773873
|BAIBGAKTA
|0,19%
|0,25%
|0,44%
|0,15%
|0,25%
|0,40%
|Basis Globale Aktier Akk. A
|DK0010296227
|BAIBGAAKA
|0,19%
|0,25%
|0,44%
|0,15%
|0,25%
|0,40%
|Danske Aktier A
|DK0016060346
|BAIDKAA
|0,17%
|0,25%
|0,42%
|0,17%
|0,25%
|0,42%
|Danske Aktier Akk. A
|DK0060622967
|BAIDKAAKA
|0,17%
|0,25%
|0,42%
|0,17%
|0,25%
|0,42%
|Emerging Markets Obligationer Akk. A
|DK0060019552
|BAIEMOAKA
|0,45%
|0,15%
|0,60%
|0,45%
|0,15%
|0,60%
|Emerging Markets Obligationer A
|DK0016112832
|BAIEMOBA
|0,45%
|0,15%
|0,60%
|0,45%
|0,15%
|0,60%
|Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A
|DK0060012037
|BAIEMOLVA
|0,24%
|0,15%
|0,39%
|0,24%
|0,15%
|0,39%
|Emerging Markets Aktier A
|DK0060516854
|BAIEMAA
|0,30%
|0,25%
|0,55%
|0,32%
|0,25%
|0,57%
|Europa Small Cap Aktier A
|DK0060571362
|BAIESCA
|0,36%
|0,25%
|0,61%
|0,25%
|0,25%
|0,50%
|Globale Aktier Indeks KL
|DK0061133709
|BAIGAI
|0,18%
|0,25%
|0,43%
|0,14%
|0,25%
|0,39%
|Mellemlange Danske Obligationer A
|DK0015908719
|BAIGIOA
|0,15%
|0,10%
|0,25%
|0,15%
|0,10%
|0,25%
|Højt Udbytte Aktier A
|DK0060293538
|BAIHUAA
|0,18%
|0,25%
|0,43%
|0,12%
|0,25%
|0,37%
|Lange Danske Obligationer Akk. A
|DK0061151016
|BAIHUAA
|0,14%
|0,10%
|0,24%
|0,14%
|0,10%
|0,24%
|Korte HY Obligationer A
|DK0061066255
|BAIKHYOA
|0,43%
|0,10%
|0,53%
|0,43%
|0,10%
|0,53%
|Højt Udbytte Aktier Akk. A
|DK0061151362
|BAILDOBA
|0,19%
|0,25%
|0,44%
|0,13%
|0,25%
|0,38%
|Lange Danske Obligationer A
|DK0016109531
|BAILDOBA
|0,17%
|0,10%
|0,27%
|0,17%
|0,10%
|0,27%
|USA Small Cap Aktier A
|DK0060571289
|BAIULA
|0,14%
|0,25%
|0,39%
|0,15%
|0,25%
|0,40%
|Value Globale Aktier A
|DK0060978716
|BAIULA
|0,17%
|0,25%
|0,42%
|0,16%
|0,25%
|0,41%
|Virksomhedsobligationer HY A
|DK0060461424
|BAIVOHYA
|0,48%
|0,10%
|0,58%
|0,45%
|0,10%
|0,55%
|Virksomhedsobligationer IG A
|DK0010296813
|BAIVOIGA
|0,24%
|0,10%
|0,34%
|0,24%
|0,10%
|0,34%
|Virksomhedsobligationer IG Akk. A
|DK0060019636
|BAIVOIGAKA
|0,24%
|0,10%
|0,34%
|0,24%
|0,10%
|0,34%
|Asiatiske Aktier A
|DK0015939359
|BAIAAA
|0,31%
|0,25%
|0,56%
|0,35%
|0,25%
|0,60%
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Malene Ehrenskjöld
Direktør
Investeringsforeningen BankInvest
København Ø, DENMARK
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