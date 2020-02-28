København, Feb. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- På grund af den generelle øget volatilitet på de finansielle markeder grundet COVID-19 sker der en midlertidig forhøjelse af det maksimale emissionstillæg og det maksimale indløsningsfradrag på følgende afdelinger:


Afdeling
IsinShort codeEmissionstillæg førÆndringEmissionstillæg efterIndløsningstillæg førÆndringIndløsningstillæg efter
Basis Globale Aktier ADK0015773873BAIBGAKTA0,19%0,25%0,44%0,15%0,25%0,40%
Basis Globale Aktier Akk. ADK0010296227BAIBGAAKA0,19%0,25%0,44%0,15%0,25%0,40%
Danske Aktier ADK0016060346BAIDKAA0,17%0,25%0,42%0,17%0,25%0,42%
Danske Aktier Akk. ADK0060622967BAIDKAAKA0,17%0,25%0,42%0,17%0,25%0,42%
Emerging Markets Obligationer Akk. ADK0060019552BAIEMOAKA0,45%0,15%0,60%0,45%0,15%0,60%
Emerging Markets Obligationer ADK0016112832BAIEMOBA0,45%0,15%0,60%0,45%0,15%0,60%
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta ADK0060012037BAIEMOLVA0,24%0,15%0,39%0,24%0,15%0,39%
Emerging Markets Aktier ADK0060516854BAIEMAA0,30%0,25%0,55%0,32%0,25%0,57%
Europa Small Cap Aktier ADK0060571362BAIESCA0,36%0,25%0,61%0,25%0,25%0,50%
Globale Aktier Indeks KLDK0061133709BAIGAI0,18%0,25%0,43%0,14%0,25%0,39%
Mellemlange Danske Obligationer ADK0015908719BAIGIOA0,15%0,10%0,25%0,15%0,10%0,25%
Højt Udbytte Aktier ADK0060293538BAIHUAA0,18%0,25%0,43%0,12%0,25%0,37%
Lange Danske Obligationer Akk. ADK0061151016BAIHUAA0,14%0,10%0,24%0,14%0,10%0,24%
Korte HY Obligationer ADK0061066255BAIKHYOA0,43%0,10%0,53%0,43%0,10%0,53%
Højt Udbytte Aktier Akk. ADK0061151362BAILDOBA0,19%0,25%0,44%0,13%0,25%0,38%
Lange Danske Obligationer ADK0016109531BAILDOBA0,17%0,10%0,27%0,17%0,10%0,27%
USA Small Cap Aktier ADK0060571289BAIULA0,14%0,25%0,39%0,15%0,25%0,40%
Value Globale Aktier ADK0060978716BAIULA0,17%0,25%0,42%0,16%0,25%0,41%
Virksomhedsobligationer HY ADK0060461424BAIVOHYA0,48%0,10%0,58%0,45%0,10%0,55%
Virksomhedsobligationer IG ADK0010296813BAIVOIGA0,24%0,10%0,34%0,24%0,10%0,34%
Virksomhedsobligationer IG Akk. ADK0060019636BAIVOIGAKA0,24%0,10%0,34%0,24%0,10%0,34%
Asiatiske Aktier ADK0015939359BAIAAA0,31%0,25%0,56%0,35%0,25%0,60%

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør