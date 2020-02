Ordonnance du Conseil fédéral concernant le coronavirus:

MCH Group reporte les prochaines manifestations

Le Conseil fédéral suisse a publié l’ordonnance suivante le 28 février 2020: Il est interdit d’organiser des manifestations publiques ou privées en Suisse qui rassemblent plus de 1000 personnes en même temps. L’ordonnance entre en vigueur immédiatement et est valable jusqu’au 15 mars. Elle a pour but de prendre des mesures visant à réduire le risque de transmission du coronavirus (COVID-19) en Suisse.

En vertu de l’ordonnance du Conseil fédéral et pour la protection de la santé des personnes concernées, MCH Group a décidé de reporter le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld 2020 du 28 janvier au 2 février 2021. Ce report a été décidé en accord avec une grande partie des exposants.

MCH Group est par ailleurs contraint de reporter jusqu’à nouvel ordre la tenue du salon du jardin Giardina à Zurich et d’Habitat-Jardin à Lausanne en mars 2020. En contact avec les exposants, il envisagera également de nouvelles dates dès que la situation et les autorités le permettront à nouveau. MCH Group vérifiera en outre en dans les prochaines semaines la possibilité d’organiser d’autres manifestations et communiquera des informations à ce sujet dès que possible.





Contact pour les médias

MCH Group SA / Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com